La Princesita Bermúdez recuperó lo que era suyo en la pelea estelar del Luna Park

No hay dudas de que el boxeo femenino creció mucho. Aunque aún no se vea reflejado en las bolsas, lo cierto es que en la convocante velada denominada Gloria y Honor 2, la pelea de Evelin Bermúdez fue la estelar, seguida por una gran cantidad de público que disfrutó y sufrió en el Luna Park. Es que si bien el triunfo de la Princesita fue justo, pasó momentos de zozobra. Finalmente fue a través de las tarjetas, en fallo unánime. Los jueces calificaron así: Bolívar Arauz (Panamá) 97-93, Jesuan Letizia (Argentina) 96-94 y Craig Smith (Canadá) 97-93.

“Es una noche soñada, la mejor, gracias a todos los que me tenían fe. Les quiero decir a todos los chicos que tienen un sueño, que lo cumplan. Que no piensen que no van a poder, que sigan porque yo perdí y volví a ganar. Esto es un ejemplo: cuando uno tiene un sueño, hay que seguir”, dijo la Princesita de 26 años, emocionada y con señales en el rostro de la dura contienda.