Gustavo Alfaro y su selección fueron recibidos con todos los honores en Paraguay

La Albirroja regresó al país después de volver a una Copa del Mundo tras 16 años y fue ovacionada ante una multitud de personas en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Tras su excelente desempeño en el Mundial 2026, el plantel dirigido por Gustavo Alfaro arribó a Paraguay minutos antes de las 6 de esta mañana y fue recibido con aplausos, banderas y cánticos por cientos de simpatizantes que se acercaron desde muy temprano para acompañar a los jugadores .

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil habilitó el espigón presidencial para el arribo de la delegación, que fue esperada por familiares, dirigentes, autoridades y fanáticos que quisieron agradecerle al equipo por la campaña realizada en Estados Unidos.

Alrededor de las 6.20 integrantes del cuerpo técnico, dirigentes y futbolistas comenzaron a descender del avión y luego subieron a un micro que los acercó hasta el sector donde aguardaba el público.

El momento más emotivo se vivió cerca de las 6.30, cuando los jugadores y el cuerpo técnico aparecieron frente a los hinchas y fueron recibidos con una fuerte ovación. Algunos futbolistas firmaron autógrafos antes de trasladarse a una tarima montada en el lugar.

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El presidente paraguayo, Santiago Peña, también participó del recibimiento y saludó con abrazos a los jugadores y al cuerpo técnico. Luego, agradeció públicamente al plantel por haber representado al país en el Mundial.

PARAGUAY RECIBE A SU SELECCIÓN. pic.twitter.com/Q8TmAoyEHk — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

Peña, además, pidió por la continuidad de Gustavo Alfaro al frente de la Albirroja, después de que el entrenador argentino dejara en duda su futuro tras la eliminación ante Francia en los octavos de final.

El pedido de Alfaro para 2030

En la misma línea se expresó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, quien le envió un mensaje directo al técnico: “Esto fue solo el primer round, falta el segundo en el Mundial de 2030”.

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La recepción tuvo un fuerte componente generacional, ya que varios hinchas jóvenes expresaron su emoción por haber visto a Paraguay en un Mundial por primera vez en sus vidas.

Paraguay cerró una campaña que volvió a ilusionar al fútbol nacional, con una clasificación histórica ante Alemania por penales en la ronda previa y una eliminación ajustada ante Francia, en un partido que el equipo compitió hasta el final.