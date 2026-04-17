Newell's le ganó un partidazo a Unión a pesar de los horrores del árbitro Fernando Espinoza

El árbitro Fernando Espinoza y el VAR tuvieron injerencia para resolver acciones decisivas del partido entre Newell's y Unión

El partido entre Newell's y Unión que se jugó anoche en el estadio 15 de Abril tuvo una notoria injerencia e intervención del VAR, en un cotejo que fue muy caliente desde el minuto uno hasta el noventa.

En especial lo más activo fue en los primeros 45 minutos del cotejo de la capital santafesina, donde el juez principal fue Fernando Espinoza.

Primero el VAR validó el primer tanto leproso y después no sancionó un jugada muy fina que todo el rojinegro reclamó penal.

La primera jugada polémica fue a los 13 minutos del primer tiempo. Lanzó el córner desde la izquierda Facundo Guch y la pelota rebotó en el zaguero local Maizon Rodríguez, que desvió el balón contra su arco y el arquero tatengue Matías Mansilla, en su intento desesperado por sacarla, la terminó metiendo en su propio arco, por muy poco, pero la pelota terminó ingresando completa. Fue el 1 a 1 parcial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045288109139443788&partner=&hide_thread=false ¡EL VAR ACTUÓ Y HAY GOL DE NEWELL'S! Mansilla la sacó de adentro y la Lepra festeja el 1-1 vs. Unión.



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Todo Newell’s salió a gritar el gol, pero el árbitro Fernando Espinoza no lo cobró y dejó seguir la jugada porque el arquero repuso la pelota en juego.

Hasta que lo llamó el VAR, a cargo de Yamil Possi, acompañado por Gerardo Lencina como AVAR, y al fin sancionaron el gol rojinegro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045292219603542285&partner=&hide_thread=false ¡Atención a esta jugada! Newell's pedía penal pero el VAR no llamó a Espinoza a revisar esta acción. ¿Qué te pareció?



#ESPN pic.twitter.com/EAmfuDfQb1 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2026

Una jugada que pareció penal para Newell’s

Luego, cuando se jugaban 29 minutos de la etapa inicial, hubo una acción en la que el futbolista del tatengue Lautaro Vargas se llevó puesto a Rodrigo Herrera dentro del área y Espinoza dejó seguir.

El VAR se tomó su tiempo para revisar la jugada, pero ni siquiera llamó al árbitro para que se acerque al monitor a repasar la acción, ante la protesta airada de los jugadores y el cuerpo técnico de Newell’s, para que se sancione la pena máxima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2045308639422873818&partner=&hide_thread=false ¿SE ARREPINTIÓ EN EL CAMINO? Vargas, ya amonestado, cometió esta infracción sobre Gómez Mattar, Espinoza se metió la mano en el bolsillo pero no le mostró la segunda amarilla. ¿Debió expulsarlo?



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Debió ser roja

Mientras que cuando se jugaban 26 minutos del complemento llegó un papelón de Espinoza. Porque Vargas, que ya estaba amonestado, le entró durísimo abajo a Jerónimo Gómez Mattar y el juez se metió la mano en el bolsillo para sacarle el cartón amarillo, pero se percató de que ya estaba amonestado y le perdonó la vida. ¿Debió expulsarlo? Era de mínimo la segunda amonestación y la consecuente roja.

Luego la victoria sufrida por 3 a 2 a favor del rojinegro puso a la actuación de Espinoza en un segundo plano, pero el árbitro para nada tuvo una noche acertada en la capital santafesina.

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Una jugada que pareció penal para Newell's

Luego, cuando se jugaban 29 minutos de la etapa inicial, hubo una acción en la que el futbolista del tatengue Lautaro Vargas se llevó puesto a Rodrigo Herrera dentro del área y Espinoza dejó seguir.

El VAR se tomó su tiempo para revisar la jugada, pero ni siquiera llamó al árbitro para que se acerque al monitor a repasar la acción, ante la protesta airada de los jugadores y el cuerpo técnico de Newell's, para que se sancione la pena máxima.