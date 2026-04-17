La Capital | Ovación | Josué Reinatti

Las manos de Josué Reinatti. la gran apuesta de Frank Kudelka, sostuvieron el gran triunfo de Newell's

El arquero de Newell's fue figura determinante para la nueva victoria de Newell's, que empieza a zafar. Frank Kudelka le dio el mando.

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

17 de abril 2026 · 23:25hs
Rodrigo Herrera

Marcelo Bustamante

Rodrigo Herrera, uno de los tantos que felicitó a Josué Reinatti, que mantuvo la victoria de Newell's sobre Unión con una soberbia actuación.

A Frank Kudelka hay que darle todo el mérito. Fue el que agarró Newell’s a días del clásico, el que se bancó la bofetada en Lanús, y hasta la eliminación en Copa Argentina. Frank confió y una de sus grandes apuestas, Josué Reinatti, le está dando la razón. Fue gran figura en el triunfazo ante Unión.

Por supuesto, cuando un arquero es el mejor, se puede suponer que no hubo mucho mérito en el resto. Pero no fue así. Newell’s sufrió atrás, sin dudas, pero Reinatti hizo su parte, muy grande por cierto, el resto lo fabricó un equipo que por primera vez cree y es capaz de incomodar al rival, como lo hizo ante Unión.

No por nada le metió córners picantes, los fabricó bien antes, y de dos de ellos llegaron los gritos que además dieron vuelta un partido en el año por primera vez.

Los ojos bien abiertos de Josué Reinatti

Es que Reinatti debió estar con ojos muy abiertos desde el principio, pero cuando Newell’s se hizo de la pelota le pasó la posta a su colega Mansilla. Que se metió el empate y después vio como su estirada inútil no podía impedir que el tremendo zapatazo de Jerónimo Russo diera vuelta el marcador.

La figura del arquero leproso empezó a emerger con toda claridad en el adicional del primer tiempo. cuando desvió bárbaro ese penal en movimiento de Profini, arrojándose hacia su derecha, edificaba entonces su gran noche.

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>>Leer más: Newell's le ganó un partidazo a Unión a pesar de los horrores del árbitro Fernando Espinoza

En el lapso de los 66’ a los 68’, Reinatti no solo mostró suprema inteligencia y seguridad con sus manos, sino recursos intuitivos para tener que despejar con el pie si era necesario.

Primero fue un tiro libre con rosca desde la izquierda que nadie pudo cabecear, pero le picó antes y no lo sorprendió. Enseguida llegó la que despejó casi en la línea con el pie derecho. El cabezazo asistidor de Tarragona le dejaba el gol servido a Palacios pero Reintatti se la sacó del buche con el pie.

Y trascartón vino el cabezazo tremendo de Estigarribia y sus manos seguras para atraparla sin dar rebotes. Solo no pudo evitar darlo a 4’ del final, cuando también le cabecearon muy cerca, debió esforzarse para sacarla sobre su derecha y Menossi descontó. Para entonces ya el Colo Ramirez había hecho el tercero y la cosa estaba 3 a 2.

El final para asegurar el triunfo de Newell's

Y como Newell’s está condenado a sufrir, Reinatti aparecería una vez más para jugarse la vida ante Tarragona en el último de los seis minutos de adicional, cuando recibió solo en la punta izquierda del área chica y lo fusiló. Pero el uno agrandó su cuerpo, le tapó el ángulo y se la sacó.

Kuldeka decidió, luego de la eliminación en Copa Argentina ante Acassuso, que Reinatti suplantara a Williams Barlasina. Y el pibe que volvió de Defensa y Justicia, adonde emigró porque no tenía lugar en Newell’s, le devolvió la confianza con creces. Una de las grandes razones de una victoria bárbara en Santa Fe.

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