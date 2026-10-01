Aterrizó en Rosario el primer vuelo directo desde Madrid

El Airbus A350-900 de World2Fly llegó cerca de las 17.30 al aeropuerto Islas Malvinas e inauguró la conexión sin escalas con Europa. La ruta tendrá dos frecuencias semanales, los martes y jueves.

El primer vuelo directo entre Madrid y Rosario aterrizó este jueves en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas y marcó el inicio de una conexión inédita entre la ciudad y Europa. La aeronave tocó pista cerca de las 17.30, en una jornada histórica para la terminal rosarina.

Lo cierto es que su llegada se completa con una nueva partida : a las 20 saldrá el vuelo desde Rosario hacia la capital española , a donde llegará el viernes a las 12.35.

Desde ahora, World2Fly operará la ruta Madrid-Rosario con dos frecuencias semanales, los martes y jueves, con un Airbus A350-900 de 432 plazas. Los primeros servicios registraron una ocupación cercana al límite, un dato que refleja la fuerte expectativa por una ruta que apunta a modificar el mapa de la conectividad aérea desde el interior del país.

Este vuelo que unió de manera directa Rosario y Madrid representa el regreso de una conexión europea directa desde la ciudad después de más de 40 años. Esta vez, operando de manera regular y sin la necesidad de hacer escalas en Brasil o Panamá , como venía ocurriendo hasta hoy.

La incorporación de Rosario al catálogo de destinos internacionales responde a un agresivo plan de expansión comercial de la compañía española en América latina, desarrollado luego de experiencias exitosas en destinos destacados del continente como su desembarco en Cali y Cartagena de Indias (Colombia).

Leonardo Vincenti / La Capital

¿Por qué Rosario? La ciudad se destacó por su perfil económico y empresarial. Se espera que lleguen pasajeros de toda la región, lo que incluye el norte de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos.

Acto oficial

El acto institucional se anunció para este jueves a las 19.15. Habrá discursos de autoridades y representantes de la compañía aérea, para dar lugar al corte de cintas y la foto oficial de bienvenida. Minutos después se hará la despedida del vuelo inaugural a través de diversas acciones.

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“El vuelo Rosario-Madrid abre las puertas a toda la provincia sin escalas de Europa pero también a público cordobés, bonaerense o del norte argentino. Se abre la opción de cargas, de negocios de empresas. Esto es un buen indicio de una ruta que será usada por mucha gente. Detrás de la llegada de turismo está el fomento de la hotelería, el turismo y la gastronomía que se potenciará con estas nuevas conectividades ”, señaló a La Capital el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, en la previa al bautismo del vuelo inaugural.

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“Buscamos consolidar a la provincia como un nodo de conexión internacional. Contar con más frecuencias y destinos directos permite ganar previsibilidad, reducir costes y tiempos de traslado, y fortalecer tanto el turismo como las oportunidades comerciales de nuestra región”, remarcó el ministro.