Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Otra versión del motivo del asesinato es que un hijo de la víctima habría robado estupefacientes de un búnker

Dos hombres fueron imputados en el Centro de Justicia Penal de Rosario por el homicidio de Mirta Graciela Safaroni, de 51 años, ocurrido el 26 de abril pasado en el barrio Nuevo Alberdi . Los fiscales Patricio Saldutti y Florencia Vergili les imputaron a Facundo Ezequiel O. (22) y Ulises Ariel P. (18) el homicidio y destacaron el hecho de que acudieron a la casa de Safaroni en procura de su hijo, quien habría robado un ladrillo de droga de un búnker y al no hallarlo dispararon sobre la vivienda matando a Safaroni.

Mirta Graciela Safaroni recibió a las 3 horas del 26 de abril un balazo en el pecho. Según relataron sus familiares ese día a la policía la mujer fue atacada a tiros cuando se asomó a la puerta de su casa cuando llamaron a la puerta de su casa de Pozos al 2400. Los vecinos se comunicaron insistentemente al sistema de Emergencias 911 para denunciar los hechos. Al llegar al lugar efectivos policiales y el médico constataron el fallecimiento de la víctima a raíz de los disparos recibidos en el tórax.

Los mismos vecinos y familiares denunciaron que a la casa llegaron dos hombres y al asomarse Mirtaa, la agredieron. En el caso intervino inicialmente la fiscal en turno, Laura Riccardo de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) de la Fiscalía Regional 2 y después el caso derivó en los dos fiscales que imputaron.

Los fiscales Patricio Saldutti y Florencia Vergili desarrollaron su teoría del caso ante el juez Rodrigo Santana. Para los funcionarios judiciales, los imputados fueron quienes dispararon contra la mujer al percatarse de su presencia detás de una ventana de la vivienda con una pistola calibre 9 milímetros. Uno de los disparos impactó en tórax.

Al parecer y según lo planteado por los fiscales la familia había sido amenzada por la presunta estructura que integraban los acusados para que abandonara su hogar. El objetivo era apoderarse del inmueble para instalar allí un búnker de venta de drogas y cobrarse así la presunta falta de su hijo.

El juez Santana dio por formalizada la audiencia y ordenó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para ambos. Los dos hombres también fueron imputados por amenazas.

La captura

Los dos fueron capturados cuando el 20 de septiembre pasado, uno de ellos llamó desde un número privado al celular de una mujer para amenazarla, mientras que el otro la intimidó personalmente. Luego, ambos se presentaron en la casa de la joven y, desde el exterior, le hicieron señas con las que le indicaban que iban a matarla. A partir de la denuncia de la víctima, según expresó la fiscal Vergili, los dos fueron detenidos. Por otro lado, a a partir de ese hecho la fiscal compartió y cruzó información con Saldutti y se logró la imputación.