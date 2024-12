La movida de Boca y River para seducir a Thiago Messi

El viaje del plantel sub 13 de Inter Miami por Argentina desató una suerte de batalla virtual de hinchas, dado que Thiago Messi no para de recibir camisetas. Todo el mundo quiere que el hijo de Lionel Messi sienta pasión por su equipo. Y por ahora, parece que Thiago no se casa con ninguno. Cuando parecía que la lista se agotaba en Newell's y Boca, los jugadores del equipo estadounidense fueron a la cancha de River.