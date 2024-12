Boca y River ya piensan en el Mundial de Clubes 2025

mundial de clunes foto fifa 2.jpg

Forma de disputa

Antiguamente, los ganadores de la Copa Libertadores y de la UEFA Champions League se enfrentaban en la Copa Intercontinental. Luego se abrió el juego y se dio lugar a equipos de los demás continentes, permitiéndoles formar parte del ya denominado Mundial de Clubes. En ese entonces eran 7 participantes, con cuartos de final, semifinal y la correspondiente final.

Con el objetivo de dar un nuevo giro en el mundo del fútbol, la FIFA propuso un novedoso torneo internacional entre los mejores equipos del mundo. Es así que subió la cantidad de cupos a 32.

El formato será igual al de una Copa del Mundo de Selecciones: 8 zonas de 4 integrantes cada una. Los 2 mejores clasificados accederán a los octavos de final, luego pasarán a cuartos, semis y posteriormente la gran final.

Otro ítem a tener en cuenta es que, en total, se jugarán 63 partidos. Esto se debe a que se quitará el de 3º y 4º puesto. Además, el reglamento indica que en los cruces eliminatorios se jugarán los 90 minutos reglamentarios, si termina igualado se disputará un alargue de 2 tiempos de 15 minutos cada uno, y en caso de persistir la igualdad se definirá por penales.

¿Quiénes participan?

Tal como se mencionó anteriormente, el nuevo formato del Mundial de Clubes contará con 32 protagonistas. Habrá 12 equipos europeos, 6 sudamericanos, 5 de CONCACAF, 4 de África, 4 de Asia y 1 de Oceanía.

Hasta el momento, hay 31 clubes clasificados. El restante será el campeón de la Copa CONMEBOL Libertadores 2024: Atlético Mineiro o Botafogo.

Los clasificados

Real Madrid (España), Atlético Madrid (España), Chelsea (Inglaterra), Manchester City (Inglaterra), Bayern Múnich (Alemania), Borussia Dortmund (Alemania), Inter (Italia), Juventus (Italia), Red Bull Salzburgo (Austria), Benfica (Portugual), Porto (Portugal) y PSG (Francia) serán los representantes de la UEFA.

Boca Juniors y River Plate, junto con los brasileños Palmeiras, Flamengo, Fluminense y Atlético Mineiro o Botafogo serán embajadores de la CONMEBOL en este torneo.

Mientras tanto, Inter Miami (Estados Unidos), Monterrey (México), Seattle Sounders (Estados Unidos), Pachuca (México) y León (México) estarán presentes en nombre de la CONCACAF. Al Ahly SC (Egipto), Wydad AC (Marruecos), Espérance de Tunis (Túnez) y Mamelodi Sundows (Sudáfrica) viajarán por la Confederación Africana de Fútbol. Al Hilal (Arabia Saudita), Al Ain (Emiratos Árabes), Urawa Red Diamonds (Japón) y Ulsan Hyundai (Corea del Sur) harán lo propio por AFC de Asia, a la vez que Auckland City (Nueva Zelanda) será el único de Oceanía.

Las sedes

El Mundial de Clubes contará con un total de 12 estadios, distribuidos geográficamente a lo largo y ancho de los Estados Unidos.

El Hard Rock Stadium de Miami será uno de los principales. De hecho, albergará el partido inaugural. El otro destacado será el MetLifre de Nueva Jersey, donde se disputará la final con un total de 82.500 espectadores.

El Mercedes-Benz (Atlanta), Bank of America (Charlotte), Lincoln Financial Field (Philadelphia), Rose Bowl (Pasadena), Audi Field (Washington D.C.), Inter & Co (Orlando), TQL (Cincinnati), Lumen Field (Seattle) GEODIS Park (Nashville) y Camping World (Orlando) serán los demás estadios en los que rodará la pelota.

El armado de los planteles

Teniendo en cuenta que se trata de un formato de disputa atípico para los equipos, que por primera vez estarán durante un mes concentrados para competir en un Mundial de Clubes, desde FIFA ya se ha informado cómo serán las listas de los equipos.

Cada cuerpo técnico deberá presentar una nómina provisional que podrá contener hasta 50 integrantes. Luego, ese número deberá ser recortado a 35.

Esos 35 jugadores estarán habilitados a viajar y a jugar, aunque por partido solamente podrán ser convocados un total de 26. Es decir, que habrá 9 futbolistas que quedarán fuera de la planilla del encuentro.

El premio

FIFA otorga una prima de 30 millones de dólares a cada uno de los equipos clasificados al Mundial de Clubes. Además, cada confederación puede brindar un bono extra por dicho logro.

Según trascendió, y se espera que se oficialice próximamente, el campeón embolsaría la suma de 100 millones de dólares. Sin dudas de que se trata de un número que impresiona a todos, ya que, por ejemplo, el Manchester City recibió apenas 5 por haberse consagrado en la edición 2023.