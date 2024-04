La mano derecha de Tapia lo hizo de nuevo y se cruzó con el DT de Estudiantes

Eduardo Domínguez recordó que "no podemos hablar de los arbitrajes" y Pablo Toviggino lo tildó de "llorón". Un reconocido actor de "Los simuladores" e hincha del pincha disparó: "Terrible impune"

"Nos preguntan, pero cuando del otro lado está Boca o River... Ya nos dejaron en claro que no podemos hablar de los arbitrajes, no podemos hacer pedidos, no podemos hacer nada", lanzó Domínguez en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo ante Gremio por la Copa Libertadores.