Argentino se alzó con el bicampeonato en cuarta de AFA en la Primera C

El equipo comandado por Néstor Rossi hizo una campaña brillante. En la final, Argentino goleó a la Academia Control Orientado por 5 a 1

26 de noviembre 2025 · 19:49hs
Argentino campeón. La alegría salaíta fue total en la cancha de Ituzaingó después de coronar con el título en cuarta división.  Jugadores, cuerpo técnico y familiares festejaron a lo grande.
Cuerpo técnico. Néstor Rossi técnico campeón junto a un selecto grupo de colaboradores. Pablo Clarino (DT Quinta), José Previtti (DT Reserva). Ivo Loncaric (PF juveniles), Carlos Luján (entrenador Arqueros),  Juan Estrella (utilero) y Fernando Aquino (prensa de Argentino)
Argentino gritó bicampeón en los torneos de inferiores de AFA. La entidad de barrio Sarmiento se alzó por segundo año consecutivo con el título en cuarta división de la Copa de Oro en la Primera C.

En el partido final que se disputó en la cancha de Ituzaingó derrotó a la Academia Control Orientado por 5 a 1. Es la segunda temporada que los salaítos participan de los certámenes afistas: este año lo hicieron en cuarta a novena y reserva. Salvo un categoría, el resto llegaron a semifinales.

Argentino festejó en cuarta división

En el medio de la gran algarabía que vivieron jugadores, cuerpo técnico y familiares, en las instalaciones del Verde del oeste, Ovación dialogó con el técnico campeón Néstor Rossi. En la final contó con la presencia de José Previti, entrenador de la reserva e interino en primera división.

“Estoy muy contento por el campeonato que obtuvimos con un plantel que trabajó todo el año, fueron días de mucho esfuerzo pero en el final tuvimos un premio gigante que fue coronar con el título en AFA. En este momento no me quiero olvidar de José Previti, quien fue el que me llevó a Argentino, y a quien estoy eternamente agradecido. En la semana le pedí que esté con el plantel y dejó todo para acompañar a los jugadores. El título también es del querido Garza Previti”, confió Rossi.

Néstor Rossi con pasado en Pablo VI

El joven entrenador con pasado en Pablo VI se refirió al armado del equipo y a la seriedad que le pusieron sus jugadores. “Mi perfil se basa a la humildad y mucho trabajo. Soy de pocas palabras y a la vez una persona agradecida con toda esa gente que me abrió las puertas en todos los lugares que estuve. Y el fútbol es eso, es animarte a ir, a mostrar tu laburo, a ir con humildad, a poner siempre lo grupal por sobre lo individual. En este ambiente hay que tener muy buenas relaciones humanas, más que futbolísticas”, sostuvo el técnico campeón

En cuanto a la campaña del equipo, Rossi expresó: “Estuvimos laburando todo el año y con la satisfacción de poder decir que llegamos al objetivo que nos trazamos en el inicio de la temporada, Nos costó mucho y no fue fácil. Hay una cuestión para destacar, es el sacrificio y el esfuerzo que hace cada pibe para entrenar. Nosotros arrancamos a las 9 de la mañana, hay chicos que tienen entre 19 y 20 años, decidieron apostar al fútbol pero todo con el apoyo de sus padres. Tengo chicos que vienen todos los días de Villa Constitución, Villa Gobernador Gálvez y San Lorenzo. La situación económica está difícil, así que valoro el esfuerzo de jugador para formar parte del plantel y hoy somos campeones”.

El campeón y una campaña brillante

El plantel campeón tuvo una campaña brillante durante la temporada: disputó 22 partidos, ganó 17, empató 4 y solo perdió en una ocasión. Convirtió 77 goles y le marcaron 19.

En esa estadística se destaca que los delanteros Brian Berón Barrios y Pablo Benítez anotaron 17 tantos cada uno y el mediocampista Leonardo Aguirre marcó 6.

Plantel y cuerpo técnico

1 Frontera, Juan Ignacio; 2 Estigarribia, Yamil, 3 Stanig, Ignacio, 4 Esquivel, Braiton Uriel, 5 Malatesta, Agustín, 6 Garcilazo, Yaco, 7 Danelutti, José Ignacio, 8 Fontana, Brandon, 9 Cardozo, Nicolás, 10 Orejuela Palacios, Ángelo, 11 Martina, Juan, 12 Rodas, Ignacio Thomas, 13 Ordóñez Mina, Jair, 14 Aguilar, Isaias, 15 Ginghini, Marcos, 16 Ledesma, Uriel, 17 López, Román, 18 Peralta, Lionel Nicolás, 19 Alegre, Edgar, 20 Dulong, Thiago, 21 Markiewicz Giara, David, 22 Mandon, Alex, 23 Sánchez, Dago, 24 Curbelo, Leandro Tomas, 25 Nallino, Juan Cruz, 26 Nallino, Juan Ignacio, 27 Bonomi, Francesco, 28 Aguirre, Leonardo, 29 Flores, Kevin, 30 Fernández, Joel, 31 Saucedo, Javier, 32 Sánchez, Facundo, 33 Báez, Bautista, 34 Sodini, Matías, 35 Benítez, Pablo, 36 Carreras Aguirre, Lautaro, 37 Barrios Verón, Brian y 38 Montenegro, Brandon

Cuerpo Técnico

Néstor Rossi técnico campeón. Colaboradores: Pablo Clarino (DT Quinta), José Previti (DT Reserva e interino en primera división), Ivo Loncaric (PF juveniles), Carlos Luján (entrenador de arqueros), Juan Estrella (utilero) y Fernado Aquino (fotógrafo)

