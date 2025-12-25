Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Después de su partida de Central, un club trasandino hizo consultas por el técnico argentino. Los últimos rumores lo vinculan con un grande del país

Tras su partida de Central, Holan estuvo en el radar de un grande del fútbol chileno.

Ariel Holan llegó sorpresivamente a Central a finales de 2024. Hizo un gran año en el Canalla y el equipo fue el que más puntos sumó en las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura. Y también lo clasificó a la Copa Libertadores.

Cuando se hizo cargo del equipo, Holan no estaba en el radar de ningún hincha canalla. Por eso su contratación fue una sorpresa. No tenía pasado en el club ni nada que lo identificara con la entidad de Arroyito.

Sin embargo, en silencio, construyó un buen equipo. Sumó muchos puntos, tantos que al final del año la AFA lo premió con el título de campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sacó entre los torneos Apertura y Clausura. Más allá de las polémicas, fue un reconocimiento a un Central protagonista después de varios años.

Afuera en los playoffs del Apertura y el Clausura

Pero al Central de Holan le faltó algo: no pudo ganar ninguno de los dos torneos. En el Apertura quedó afuera en los octavos de final ante Huracán y en el Clausura lo eliminó Estudiantes en los octavos. Ambas derrotaron fueron en Arroyito.

Este muy mal desempeño en los partidos eliminatorios terminaron siendo la razón por la cual acabaría marchándose del club: es que los directivos no digirieron esas eliminaciones y decidieron no renovarle el contrato, que vencía el último día del año.

El interés de un grande del fútbol de Chile

Una vez que se marchó de Central, el nombre de Holan sonó en un poderoso equipo de Chile. Es que Universidad estaba sin entrenador y pensó en el argentino como una alternativa, aunque ocurrió algo curioso: alguien del club decidió preguntar por él en Universidad Católica, al que había sacado campeón en 2020.

Entonces llegó la sorpresa. Según cuentan medios chilenos, parece que las referencias que dieron en la Católica sobre el argentino no fueron del todo buenas. Es que en las temporadas 2022/23 había vuelto a estar a cargo del equipo y las campañas fueron irregulares. Y en la Católica no lo olvidaron.

Después de esa consulta, Universidad de Chile interrumpió las conversaciones con Holan e inclinó la búsqueda hacia otro técnico. No tardó en decidirse por otro argentino, Francisco Meneghini, que nació en Rosario y en el país solo dirigió a Defensa y Justicia en 2024.

Holan por ahora no tiene equipo, aunque en las horas prevas a la Nochebuena empezó a circular un rumor que por ahora no supera esa categoría, según el cual el ex-Central podría convertirse en el técnico nada menos que de Boca, como reemplazante del rosarino Claudio Ubeda.