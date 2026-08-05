La Capital | Agro | suelos

Del diagnóstico a la acción: lanzan una guía para recuperar la salud de los suelos argentinos

En el Congreso de Aapresid se presentó una guía de acceso gratuito que busca transformar décadas de investigación en recomendaciones prácticas para mejorar la productividad y la salud del recurso más estratégico del agro

Patricia Martino

Por Patricia Martino

5 de agosto 2026 · 16:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
La guía técnica para la recuperación de suelos degradados estará disponible de forma gratuita en formato digital.

La guía técnica para la recuperación de suelos degradados estará disponible de forma gratuita en formato digital.

Cerca del 60% de los suelos argentinos presentan deficiencias de fertilización. Si bien su recuperación demandará un proceso de mediano y largo plazo, los especialistas advierten que no hay margen para demorar las acciones. Recuperar la salud del sueloes una condición indispensable para sostener la competitividad, aumentar la productividad y asegurar el futuro de la agricultura argentina.

El lema del Congreso Aapresid 2026, "Nuestro suelo, nuestra voz", encontró una de sus expresiones más concretas con la presentación de la Guía técnica para la recuperación de suelos degradados, una herramienta que busca ayudar a productores y asesores a diagnosticar el estado de sus lotes y definir estrategias para recuperar su potencial productivo.

La guía, que estará disponible de forma gratuita en formato digital, responde a una preocupación creciente en el sector: la pérdida de nutrientes y carbono, el deterioro de la estructura física del suelo y la disminución de su actividad biológica.

Frente a ese escenario, la propuesta desarrollada de manera conjunta por Syngenta, Aapresid, el Inta y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca reúne décadas de conocimiento científico y experiencia a campo en un documento práctico para orientar la toma de decisiones.

Durante la presentación de la guía que se realizó este miércoles en el marco del congreso que se lleva a cabo en Rosario, el presidente de Aapresid, Marcelo Torres, destacó que el proyecto refleja el modelo de innovación colaborativa que caracteriza al agro argentino. "Esto no se trata solo de la tecnología o del productor de forma aislada. Se trata de construir un ecosistema donde empresas, productores, instituciones científicas y asesores trabajen juntos para ofrecer mejores soluciones", señaló.

Para Torres, el involucramiento de una empresa tecnológica en este tipo de iniciativas representa un cambio cultural dentro del sector. "Nuestra responsabilidad excede ampliamente la venta de genética o de un agroquímico. Tenemos que involucrarnos con las preocupaciones del productor y con su tecnología de procesos", afirmó.

En rigor, sostuvo que uno de los principales objetivos de la iniciativa es generar información confiable sobre el estado de los suelos. "Necesitamos contar con datos y un diagnóstico certero para luego conectar esa información con prácticas de regeneración. La agricultura regenerativa todavía está construyendo muchas de sus definiciones, y este tipo de trabajos ayudan justamente a darle contenido técnico", explicó.

Convertir la ciencia en decisiones

Desde el Inta, su presidente Nicolás Bronzovich remarcó que los suelos continúan siendo uno de los principales activos estratégicos del país. "Siguen produciendo alimentos, fibras y energía para millones de personas y generan el 65% de las divisas de la Argentina", señaló.

El funcionario atribuyó ese desempeño al sistema de innovación construido durante décadas entre organismos públicos, empresas y productores. "Los desafíos futuros son demasiado complejos para que una organización pueda resolverlos sola", sostuvo.

Bronzovich reconoció que, pese a las fortalezas del sistema productivo argentino, persisten problemas estructurales como balances negativos de carbono y nutrientes, rotaciones simplificadas y una menor actividad biológica de los suelos. En ese contexto, explicó que la nueva guía propone un enfoque integral basado en indicadores físicos, químicos, biológicos y productivos para identificar las principales limitantes y definir planes de recuperación adaptados a cada establecimiento.

>>Leer más: El Inta y sus pares del Cono Sur buscan acelerar la llegada de la tecnología al campo

"La guía transforma décadas de investigación en respuestas simples para el productor: qué medir, cómo interpretar los resultados, qué prácticas priorizar y cómo monitorear la recuperación de la salud del suelo", resumió.

El presidente del Inta también puso cifras al potencial productivo que todavía tiene la Argentina. "Si fertilizáramos para alcanzar el 80% del potencial de rendimiento, algo que hoy resulta económicamente rentable, el país podría producir 50 millones de toneladas adicionales de granos sin ampliar la superficie sembrada. Eso significaría alrededor de 7.000 millones de dólares más", afirmó.

>>Leer más: La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Un proceso que demanda años

Guillermo Delgado, gerente de Sustentabilidad de Syngenta para Latinoamérica, señaló que la guía busca ordenar y simplificar el conocimiento existente sobre recuperación de suelos. "Lo primero es entender en qué estado está el suelo, qué indicadores debemos medir y cuáles son las prácticas que pueden ayudar a recuperarlo. No existen recetas únicas, existen lineamientos para que cada productor pueda adaptarlos a su realidad", explicó.

Delgado recordó que cerca del 60% de los suelos argentinos presentan deficiencias de fertilización y advirtió que la recuperación no será inmediata. "El suelo es un sistema vivo. No se recupera en un año. Es un proceso que requiere tiempo, continuidad y la combinación de prácticas como la fertilización, las rotaciones, los cultivos de cobertura y la siembra directa", señaló.

También destacó que Argentina mantiene una posición de liderazgo regional en materia de adopción tecnológica y agricultura de conservación. "La siembra directa, la innovación y el compromiso de los productores colocan al país en una posición privilegiada para avanzar en este proceso. El desafío ahora es integrar todas esas herramientas y escalarlas", concluyó.

Noticias relacionadas
El congreso de Aapresid volvió a Rosario. El gobernador y el intendente estuvieron en la inauguración.

El primer día de Aapresid: retenciones, ciencia y geopolítica

El panel reunió a los cinco institutos de investigación agropecuaria del Cono Sur en el Salón Metropolitano.

El INTA y sus pares del Cono Sur buscan acelerar la llegada de la tecnología al campo

las fotos que dejo el primer dia del congreso aapresid

Las fotos que dejó el primer día del Congreso Aapresid

El acto de apertura del Congreso Aapresid, que volvió a Rosario tras dos ediciones en Buenos Aires.

El campo pidió reglas claras y menos presión fiscal en la apertura del Congreso Aapresid

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Lo último

El gobierno provincial apelará el fallo que anuló el tope a las jubilaciones de mayores ingresos

El gobierno provincial apelará el fallo que anuló el tope a las jubilaciones de mayores ingresos

Ley de tierras: jueves de movilizaciones frente al Congreso y en Rosario

Ley de tierras: jueves de movilizaciones frente al Congreso y en Rosario

Hidrovía: el viernes se constituirá el órgano de control

Hidrovía: el viernes se constituirá el órgano de control

General Motors pone fin a las suspensiones y la planta de Alvear volverá a producir todo el mes

Desde el 19 de agosto, la fábrica de Chevrolet dejará atrás el esquema de una semana de inactividad mensual que rigió durante el último año. Operará con un turno diario de seis horas y sin personal suspendido

General Motors pone fin a las suspensiones y la planta de Alvear volverá a producir todo el mes
Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción
Policiales

Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción

Aparecieron nuevos videos de Facundo Moyano y la rosarina Candela Arizaga corriendo semidesnuda

Aparecieron nuevos videos de Facundo Moyano y la rosarina Candela Arizaga corriendo semidesnuda

Solo consumieron cocaína: la revelación del abogado de la rosarina Candela Arizaga sobre la noche con Moyano
Información General

"Solo consumieron cocaína": la revelación del abogado de la rosarina Candela Arizaga sobre la noche con Moyano

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio
Policiales

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes
La Ciudad

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

Femicidio en barrio Agote: afirman que Débora Bordón no era pareja del detenido

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

La histórica disco Contrabando pide pista para seguir bailando

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

Newells: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Newell's: el Zorro Cóccaro empezó a hacer de las suyas en el Parque

Ovación
Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

Central en la Libertadores: cuándo comienza la venta de entradas para el partido con Corinthians

La ilusión de Central y Newells: la final del Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

La ilusión de Central y Newell's: la final del Clausura 2026 tiene fecha y sede confirmadas

Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Jaminton Campaz no se baja del caballo y se mantiene en la postura de no entrenarse

Policiales
Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción
Policiales

Detuvieron a un exjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario por una trama de corrupción

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Robo millonario en una casa de la zona oeste de Rosario: amenazaron a un matrimonio

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

Preocupación por amenazas a testigos del juicio suspendido a un narco del barrio Ludueña

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

La Ciudad
Gótika reabre sus puertas por una noche para ver cine de terror
La Ciudad

Gótika reabre sus puertas por una noche para ver cine de terror

Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas

Juegos Suramericanos 2026: tres ciudades fuera de Santa Fe alojarán disciplinas específicas

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Rosario quedó bajo doble alerta meteorológica por tormentas y vientos fuertes

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

Proponen que haya bolsas gratuitas en las plazas de Rosario para juntar caca de perro

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora
La Ciudad

Rosario concentra más del 40% de la deuda impaga de Santa Fe: 137 mil personas en mora

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros
Salud

¿Alergia por humedad? El sol no aparece en Rosario y aumentan los cuadros

El gobierno provincial dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético
Política

El gobierno provincial dice que el fallo previsional de la Corte tiene un impacto ético

Milei celebró la llegada del Papa León XIV a la Argentina: Una visita histórica
Política

Milei celebró la llegada del Papa León XIV a la Argentina: "Una visita histórica"

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente
Información General

Rosario, fuera de la ruta del Papa León XIV en Argentina: cuál es el único antecedente

Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades
Información general

Confirman que el Papa León XIV viajará a la Argentina en 2026: visitará tres ciudades

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana
Policiales

La integrante de Los Monos que pidió ir al shopping quedará libre en una semana

Piden sanciones para el senador que se grabó manejando mientras tomaba mate y usaba celular
Política

Piden sanciones para el senador que se grabó manejando mientras tomaba mate y usaba celular

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Aeropuerto: abren los sobres para concesionar 11 locales comerciales

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: detenido por golpear y herir con un cuchillo a su pareja

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Por Patricia Martino
Agro

La nueva revolución del agro ocurre en los datos: la IA acelera el desarrollo de bioproductos

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina
Política

Brasil retiró formalmente a su embajador de la Argentina

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping
Policiales

Marcha atrás con el permiso para que una integrante de Los Monos con domiciliaria vaya al shopping

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con cielo nublado y ambiente agradable

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat
Información general

Avanza la causa del fentanilo contaminado: detuvieron a dos exfuncionarias de Anmat

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom
Política

Ley de tierras: Villarruel autorizó a una senadora kirchnerista a votar por Zoom

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto
Política

Ley de tierras: Bullrich dice que el oficialismo gana la votación por un voto

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur
La Ciudad

Rescataron a un perro que estuvo tres días atrapado en un pozo de la zona sur

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular
Política

Un senador de Santa Fe se grabó manejando en la ruta mientras tomaba mate y usaba el celular

Javkin: Volvió Rosario, volvió Aapresid
La Ciudad

Javkin: "Volvió Rosario, volvió Aapresid"