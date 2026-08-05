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El corazón de la mujer, uno de los grandes temas de un simposio en Rosario

La Sociedad de Cardiología de Rosario recibe a más de 700 profesionales para hablar de prevención y avances en la especialidad. Habrá actividades para la comunidad

5 de agosto 2026 · 16:39hs
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La Sociedad de Cardiología de Rosario es la más importante del interior del país 

La Sociedad de Cardiología de Rosario es la más importante del interior del país 

Con más de 700 inscriptos la ciudad será sede este jueves 6 de agosto del Simposio Internacional de la Sociedad de Cardiología de Rosario, que cumple su edición número 25. En paralelo, durante la jornada del jueves, si la lluvia lo permite, se harán actividades para la comunidad. En caso de mal tiempo se pasarán al día viernes. "Estamos orgullosos de estas bodas de plata. Por la convocatoria, por el lugar que la cardiología rosarina tiene y por los temas fundamentales que se abordarán", dijo a La Capital el presidente de la sociedad científica, Carlos Mackey, quien comentó que los grandes ejes serán la innovación en la especialidad pero también el corazón de la mujer.

El amplio programa de disertaciones, que tendrán lugar en el hotel Plaza Real Suites, y que se encuadra en el título "Avances en la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares”, incluye, además: muerte súbita en corazones sanos, emociones y corazón, cardiología pediátrica, manejo del paciente joven, IA en cardiología, hipertensión y una larga lista de temas de actualidad para los cardiólogos.

"Estamos frente a un simposio muy importante y convocante ya que la Sociedad de Cardiología de Rosario es la más importante del interior del país", dijo Mackey.

"Los ejes temáticos son muchos y algunos muy específicos para la comunidad científica pero ponemos el acento en la prevención, tanto primaria como secundaria y en lo que llamamos prevención primordial, en niños y adolescentes, ya que las tasas de sobrepeso y obesidad a edades tempranas, sumadas al sedentarismos merecen que nos enfoquemos en esto", dijo el médico.

Mujer y corazón: la necesidad de estar atentas

"Los especialistas estamos buscando siempre cómo disminuir la mortalidad, llegar a diagnósticos más precoces, y haciendo foco _con mucho interés_ en la enfermedad cardiovascular de la mujer que tiene sus particularidades. Si bien se ha avanzado en cuanto a difusión, aún necesitamos que haya más conciencia: las mujeres, en especial a partir de la menopausia aumentan el riesgo de tener problemas cardiovasculares y no siempre tienen en claro que deben hacerse un chequeo anual con el cardiólogo", remarcó el presidente de la Sociedad.

La hipertensión en la mujer, el sobrepeso, la diabetes y otras enfermedades que repercuten en la salud del corazón también serán abordadas durante este simposio.

Terapias hormonales

La terapia hormonal de reemplazo es otro tema actual que será parte de las disertaciones. El tratamiento médico que administra hormonas femeninas para "compensar" la baja producción natural del cuerpo durante la menopausia o el climaterio ha quedado bajo la lupa durante muchísimos años por sus posibles consecuencias para la salud del corazón, pero hay novedades y avances al respecto. "La medicina fue cambiando mucho, y lo que parecía que era riesgoso o no servía, hoy se revisó. Además de que hay nuevos tratamientos disponibles que abordan esos síntomas de la menopausia", dijo Mackey.

"La expectativa de vida aumentó mucho. Un niño que nace hoy puede pensar en una vida de 100 años pero tenemos que ver cómo transita cada período y enfocarnos en hábitos saludables", dijo el especialista. "Por eso es que en este simposio vamos a tener actividades gratuitas para la comunidad rosarina, que están muy bien pensadas para que sean útiles a quienes se acerquen".

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En el marco del Simposio se llevará adelante una jornada de prevención y promoción de la salud cardiovascular abierta a la comunidad. Si no llueve será el jueves 6 de agosto de 10 a 14, en tres tramos distintos de la Plaza Pringles (en Córdoba y Pte. Roca). Si el tiempo no ayuda, se trasladará al sábado en el mismo horario.

"Los distintos puestos, en los que la gente podrá tomarse la presión, buscar información actualizada y hasta vacunarse para prevenir ciertas enfermedades y se realizará en conjunto con la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y las universidades UNR, UAI, UCEL e IUNIR".

La propuesta incluye capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP), promoción de la alimentación saludable, control de tensión arterial y concientización sobre hipertensión arterial y diabetes, en un espacio pensado para acercar la prevención cardiovascular a la población general.

"Las enfermedades cardiovasculares no son una casualidad son una causalidad", destacó el médico.

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