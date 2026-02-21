Un ex-Central dio una patada descalificadora y el árbitro no dudó: le mostró la tarjeta roja

El jugador le ganó la posición a un rival, pero la pelota se le fue larga y fueron a trabarlo. Lo que hizo mereció su inmediata expulsión

El ex-Central Dylan Gissi juega actualmente en Nueva Chicago. Hoy fue expulsado en el partido ante Tristán Suárez por una patada temeraria.

En Argentina, todos los torneos del fútbol profesional están en marcha. Este fin de semana empezó el torneo de la Primera C, con la participación de tres equipos de Rosario, y la Primera Nacional ya va por la segunda fecha. La temporada de Central y Newell's, en tanto, empezó hace rato.

En la Primera Nacional, el torneo que dará dos ascensos a la primera división, se enfrentaron este sábado Nueva Chicago y Tristán Suárez. Se espera que los dos equipos sean animadores del torneo, ya que el equipo de Mataderos es uno de los grandes de la categoría y el de Ezeiza tuvo una gran temporada en 2025.

El partido se jugó en la cancha de Nueva Chicago. El equipo local venía de imponerse por 1 a 0 ante Atlético Güemes en Santiago del Estero, mientras que el visitante había igualado 0 a 0 con Temperley en su cancha.

Nueva Chicago y Tristán Suárez, 0 a 0

En Mataderos terminaron 0 a 0, pero durante el partido hubo una incidencia que tuvo como protagonista a un futbolista con pasado en Rosario Central. Se trata de Dylan Gissi, quien jugó un año en el Canalla en la temporada 2016.

Gissi nació en Suiza. En Argentina jugó en Estudiantes de La Plata, Olimpo, Defensa y Justicia, Unión, Banfield y Atlanta. Actualmente es uno de los zagueros titulares del equipo de Mataderos, que busca volver a la primera división después de varios años.

En el choque ante Tristán Suárez, Gissi fue a cerrar sobre la derecha un intento de ataque del equipo visitante. En primera instancia le ganó la posición al delantero al que fue a marcar, pero en el cierre la pelota se le fue un poco larga y le quedó dividida contra otro rival, que fue a trabarlo.

En ese momento Gissi quiso despejar y le dio una tremenda patada al jugador que había salido a cruzarlo. Fue tan temerario el golpe del defensor que el árbitro del partido no dudó ni un segundo en mostrarle la tarjeta roja. El zaguero protestó, pero no había nada para discutir y Chicago se quedó con diez.