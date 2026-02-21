La Capital | Ovación | Central

Un ex-Central dio una patada descalificadora y el árbitro no dudó: le mostró la tarjeta roja

El jugador le ganó la posición a un rival, pero la pelota se le fue larga y fueron a trabarlo. Lo que hizo mereció su inmediata expulsión

21 de febrero 2026 · 20:37hs
El ex-Central Dylan Gissi juega actualmente en Nueva Chicago. Hoy fue expulsado en el partido ante Tristán Suárez por una patada temeraria.

El ex-Central Dylan Gissi juega actualmente en Nueva Chicago. Hoy fue expulsado en el partido ante Tristán Suárez por una patada temeraria.

En Argentina, todos los torneos del fútbol profesional están en marcha. Este fin de semana empezó el torneo de la Primera C, con la participación de tres equipos de Rosario, y la Primera Nacional ya va por la segunda fecha. La temporada de Central y Newell's, en tanto, empezó hace rato.

En la Primera Nacional, el torneo que dará dos ascensos a la primera división, se enfrentaron este sábado Nueva Chicago y Tristán Suárez. Se espera que los dos equipos sean animadores del torneo, ya que el equipo de Mataderos es uno de los grandes de la categoría y el de Ezeiza tuvo una gran temporada en 2025.

Leer más: Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

El partido se jugó en la cancha de Nueva Chicago. El equipo local venía de imponerse por 1 a 0 ante Atlético Güemes en Santiago del Estero, mientras que el visitante había igualado 0 a 0 con Temperley en su cancha.

Nueva Chicago y Tristán Suárez, 0 a 0

En Mataderos terminaron 0 a 0, pero durante el partido hubo una incidencia que tuvo como protagonista a un futbolista con pasado en Rosario Central. Se trata de Dylan Gissi, quien jugó un año en el Canalla en la temporada 2016.

Gissi nació en Suiza. En Argentina jugó en Estudiantes de La Plata, Olimpo, Defensa y Justicia, Unión, Banfield y Atlanta. Actualmente es uno de los zagueros titulares del equipo de Mataderos, que busca volver a la primera división después de varios años.

Leer más: Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador histórico de Central

En el choque ante Tristán Suárez, Gissi fue a cerrar sobre la derecha un intento de ataque del equipo visitante. En primera instancia le ganó la posición al delantero al que fue a marcar, pero en el cierre la pelota se le fue un poco larga y le quedó dividida contra otro rival, que fue a trabarlo.

En ese momento Gissi quiso despejar y le dio una tremenda patada al jugador que había salido a cruzarlo. Fue tan temerario el golpe del defensor que el árbitro del partido no dudó ni un segundo en mostrarle la tarjeta roja. El zaguero protestó, pero no había nada para discutir y Chicago se quedó con diez.

Noticias relacionadas
Marco Ruben se llena la boca de gol tras convertir en su regreso a Central. Fue empate ante Lanús.

Marco Ruben y Central juntos otra vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Marco Ruben y su gran amor, Rosario Central

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

Los once de Central que Jorge Almirón puso en cancha frente a Talleres.

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Á ngel Di María intenta eludir a dos rivales. Con el campeón del mundo tan rodeado, a Central le costó construir juego. 

Central tardó mucho tiempo en desarmar el plan de Tevez y se quedó sin nada

Ver comentarios

Las más leídas

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Lo último

Es oficial: la dupla Orsi-Gómez dejó de conducir técnicamente a Newells

Es oficial: la dupla Orsi-Gómez dejó de conducir técnicamente a Newell's

El uno x uno de Newells: no hubo ninguno que se salvara del papelón ante Banfield

El uno x uno de Newell's: no hubo ninguno que se salvara del papelón ante Banfield

Newells sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de Orsi-Gómez llegó a su fin

Newell's sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de Orsi-Gómez llegó a su fin

Newell's sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de Orsi-Gómez llegó a su fin

El conjunto rojinegro ahondó la crisis con una caída por 3 a 0 frente a Banfield, que con escasas virtudes lo liquidó en el segundo tiempo

Newells sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de Orsi-Gómez llegó a su fin

Por Rodolfo Parody
Es oficial: la dupla Orsi-Gómez dejó de conducir técnicamente a Newells
Ovación

Es oficial: la dupla Orsi-Gómez dejó de conducir técnicamente a Newell's

El uno x uno de Newells: no hubo ninguno que se salvara del papelón ante Banfield

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: no hubo ninguno que se salvara del papelón ante Banfield

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada
La Ciudad

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez
Policiales

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

Marco Ruben vuelve a Rosario Central para su último baile junto a Ángel Di María

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

De entrada, a Gastón Avila le hicieron una toma de catch pero no dieron penal para Central

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

El uno x uno de Central ante Talleres: Ángel Di María, otras vez el más incisivo

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Quieren prohibir el uso de agua potable en los espacios comunes de los edificios de Rosario

Ovación
El uno x uno de Newells: no hubo ninguno que se salvara del papelón ante Banfield

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: no hubo ninguno que se salvara del papelón ante Banfield

El uno x uno de Newells: no hubo ninguno que se salvara del papelón ante Banfield

El uno x uno de Newell's: no hubo ninguno que se salvara del papelón ante Banfield

Newells sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de Orsi-Gómez llegó a su fin

Newell's sufrió una derrota vergonzosa y el ciclo de Orsi-Gómez llegó a su fin

Un ex-Central dio una patada descalificadora y el árbitro no dudó: le mostró la tarjeta roja

Un ex-Central dio una patada descalificadora y el árbitro no dudó: le mostró la tarjeta roja

Policiales
El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios
Policiales

El gobierno de Santa Fe ponderó la baja sostenida de los homicidios

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Un preso frustró el plan de un presunto narco detenido en Rosario para matar a un juez

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Murió en un accidente con un móvil de Gendarmería y su familia lleva un año sin respuestas

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

Empalme Graneros: dos policías fueron asaltados mientras trabajaban como choferes de apps

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el domingo trae poco sol y no se descartan tormentas aisladas

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: Ojalá que te mates

Lo criticaron por hacer skate en la plaza y el video se viralizó: "Ojalá que te mates"

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente comprometida y apasionada

Conmoción en la UNR por la muerte de una abogada y docente "comprometida y apasionada"

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Un local de motos de la zona sur fue consumido por un gran incendio

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central mereció un poco más, pero pagó su apatía con una derrota ante Talleres

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social
Economía

Reforma laboral: alerta por el desfinanciamiento a la seguridad social

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720
La Ciudad

El boleto de colectivo aumenta por debajo de la inflación acumulada: viajar en Rosario costará $1.720

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones
La Ciudad

Murió Bai Shi, el perro de Fiscalía que fue clave en más de 30 de investigaciones

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino
Economía

Aranceles: fallo de la Corte de Estados Unidos pone en riesgo el beneficio argentino

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
La Ciudad

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza
La Ciudad

Una familia de Rosario necesitó más de $1.4 millones para no estar bajo la línea de la pobreza

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus
La Ciudad

Paritaria de salud: mismo ofrecimiento que a estatales y docentes pero con un plus

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa
La Ciudad

Paritarias: UPCN y ATE aceptaron la oferta de aumento salarial puesta sobre la mesa

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional
Policiales

Explotó una bomba en el edificio donde funciona la universidad de Gendarmería Nacional

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral
Política

Se viene una semana intensa en el Senado: ley Penal Juvenil, de Glaciares y vuelve la reforma laboral

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica
Información General

Murió un joven santafesino en Colombia tras intoxicarse en la selva amazónica

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: Un país más libre y con menos informalidad
Política

Romina Diez celebró la aprobación de la reforma laboral: "Un país más libre y con menos informalidad"

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: Es urgente
Política

La exvicegobernadora de Santa Fe votó a favor de la reforma laboral: "Es urgente"

Germán Martínez: Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral
Política

Germán Martínez: "Armaron combos a medida de los diputados para que apoyen la reforma laboral"