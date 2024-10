La fórmula salvadora y titular de Lunari en Newell's: nueve jugadores curtidos y dos pibes

El ciclo de Lunari en Newell's cortó la hemorragia en los resultados. El equipo tiene carácter, pero aún no despliega el juego vistoso y efectivo que pretende.

El ciclo incipiente de Ricardo Lunari en Newell's marcha con buen rédito. El equipo leproso venía a los tumbos y desde que lo tomó Cadi comenzó una recuperación inmediata en los resultados. No es poco haber frenado la hemorragia para la nueva gestión. Y, más allá de haber promovido juveniles que atraviesan un gran momento como es el caso de Mateo Silvetti , hay una base elocuente en la que se apoyó el flamante DT y es en los experimentados.

Y también usó dos volantes con experiencia probada: Ever Banega y Rodrigo Fernández Cedrés en los dos primeros partidos y luego Juan Ignacio Méndez y Gabriel Carabajal. Y arriba, el doble, nueve siempre estuvo integrado por Juan Manuel García y Juan Ignacio Ramírez.

Sólo hubo espacio para dos juveniles entre los titulares. Una fija fue Mateo Silvetti los tres partidos, dos veces lo hizo Tomás Pérez y una vez Valentino Acuña.

Lunari y los experimentados

Si bien el DT viene de dirigir la reserva y utilizó a varios juveniles en determinados momentos de los partidos, hay que decir que entre los titulares y en la base del equipo Lunari no arriesgó más de la cuenta. “El hecho de los chicos es fundamental para nosotros. No es como todos quieren que ponga a todos los chicos. Los tenemos que tratar de ir llevando de a poquito y si siguen respondiendo de esta manera a uno le da la tranquilidad de que el plantel se va ampliando”, es la frase que repite el técnico luego de cada partido, sabiendo que no pude quemar a los chicos en un momento complicado como el que le tocó asumir.

Ricardo también dejó en segundo plano su paladar futbolístico y se adaptó a la realidad de un equipo que venía sin poder hacer goles. En su estreno ante Tigre logró cortar la peor racha de la historia leprosa que llegó a los 695 minutos sin agitar la red, cuando la detuvo el paraguayo Saúl Salcedo de cabeza. Y además también sepultó la malaria de nueve encuentros sin obtener los tres puntos. Todo esto logró Lunari en su debut.

Y todo, apelando a un Newell’s de overol y machete, lejos del fútbol más vistoso y efectivo que prefiere. “Hay muchísimo por mejorar pero vamos dando pasitos hacia adelante, los chicos están capacitados para jugar pero no es fácil entrar y jugar bien. Cada vez contamos con más soldados, en algún momento queremos que el equipo empiece a jugar más bonito, pero magia no hay”, aclaró el DT sin tapujos.

Lo cierto es que en los tres cotejos disputados la Lepra viene mechando pibes, pero la base tuvo siempre a nueve jugadores con chapa de primera división. Además en su ciclo hizo debutar a Pablo Altamirano y Agustín Juárez.

Las tres fechas de Lunari:

21 de septiembre: Newell’s 1-Tigre 0

Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo, Angelo Martino; Mateo Silvetti (87’ Fernando Cardozo), Rodrigo Fernández, Valentino Acuña (56’ Tomás Pérez), Ever Banega (87’ Gabriel Carabajal ); Juan Ignacio Ramírez y Juan Manuel García (70’ Lucas Besozzi ). El gol lo anotó a los 71’ Saúl Salcedo.

27 de septiembre: Deportivo Riestra 3-Newell’s 3

Ramiro Macagno: Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Angelo Martino (63’ Brian Calderara); Mateo Silvetti (95’ Tomás Jacob), Rodrigo Fernández (45’ Pablo Altamirano), Tomás Pérez, Ever Banega; Juan Manuel García y Juan Ramírez (80’ Lucas Besozzi). Los goles rojinegros fueron a los 8’ y 90 (+3) de Silvetti y a los 18’ Banega, de penal.

5 de octubre: Newell’s 2-Lanús 1

Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Saúl Salcedo y Angelo Martino; Mateo Silvetti (86’ Giovani Chiaverano), Juan Ignacio Méndez (ET Pablo Altamirano), Tomás Pérez y Gabriel Carabajal (ET Fernando Cardozo); Juan Manuel García (74’ Agustín Juárez) y Juan Ignacio Ramírez (64’ Matko Miljevic). Goles leprosos: a los 64’ J. Ramírez, de penal y 90 (+3)’ Matko Miljevic.