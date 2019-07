Un cinco y un nueve. Esas siguen siendo las prioridades de Frank Kudelka. Es lo que esbozó ni bien asumió como entrenador de Newell's y hoy continúa esperando que se concrete el arribo de algunos de los jugadores apuntados. La idea original fue no traer porque sí, sino los que a priori podrían ayudar al equipo desde adentro. No siendo una alternativa sentados en el banco de suplentes. Por eso las opciones del volante central son Federico Lértora y Julián Fernández, uno muy lejos desde lo económico y cuya oferta fue rechazada por Belgrano y el otro con posibilidades efímeras. Y por el centrodelantero no surgieron demasiados nombres en los últimos días, salvo el de Lucas Albertengo, quien no tiene cabida en Independiente.

El plantel de Kudelka es corto, más allá de que en números haya muchos futbolistas. Pero que estén dentro de su consideración no hay demasiados. Y en reiteradas ocasiones declaró cuáles eran sus necesidades. El central que tanto reclamó llegó tiempo atrás: Santiago Gentiletti. Durante varios días todas las energías se focalizaron en seducir a Lértora, pero las tres ofertas que le hizo la dirigencia leprosa a Belgrano fueron rechazadas por considerarlas "insuficientes".

Por supuesto que la primera seducción se hizo sobre el volante, que aceptó la idea de mudarse al Parque. Pero el inconveniente surgió con la entidad pirata, que no está muy convencida de desprenderse del jugador y, por ende, no se vio seducida por ningún ofrecimiento económico. En Ñuls esperan una señal de Lértora, quien estaría haciendo fuerza para dejar Córdoba. Pero está claro que tiene contrato y el cuerpo técnico encabezado por Alfredo Jesús Berti quiere tenerlo en el plantel para afrontar el próximo campeonato en la B Nacional.

El caso de Fernández también se encuentra en una posición donde el club no pretende negociarlo. Desde el otro lado de la cordillera, Palestino no tiene intenciones de cederlo y rechazó cualquier intento rojinegro por llevárselo. En Chile insisten en que no se irá, aunque trascendió que la cláusula de rescisión oscilaría los 600 mil dólares. ¿Podrá hacer frente a esa cifra la Lepra?

La cuestión del centrodelantero es de suma atención. Hoy Kudelka cuenta con Francisco Fydriszewski, pretendido por Defensa y Justicia, y Luis Leal, que parece estar levantando su nivel y buscando un lugar en el equipo (más allá de que no es el nueve natural de área). En las últimas horas uno de los nombres que se mencionó por el Parque de la Independencia es el de Lucas Albertengo, sin lugar en el equipo de Independiente dirigido por Sebastián Beccacece. Igualmente, por ahora es sólo una intención ya que también Lanús lo pretende.

Kudelka espera y cada día con mayor ansiedad. Un cinco y un nueve son las prioridades, que aguarda cada vez con mayor impaciencia.