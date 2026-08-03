La Capital | Micaela Albornoz

El dato clave que permitió identificar a Micaela Albornoz en Florianópolis

La joven se presentó en el Consulado Argentino después de más de un mes de búsqueda. Un elemento que llevaba consigo permitió confirmar quién era y cerrar una extensa investigación.

3 de agosto 2026 · 18:47hs
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Micaela Albornoz tiene 32 años y fue hallada en Brasil.

Micaela Albornoz tiene 32 años y fue hallada en Brasil.

Este lunes por la tarde se conoció la noticia de la aparición de Micaela Albornoz, la joven de 32 años que era buscada desde el 24 de junio pasado, cuando se fue de su casa de barrio Tablada. Fue retenida al llegar por sus propios medios al Consulado Argentino en Florianópolis, con el DNI de una vecina.

De acuerdo a las primeras informaciones bridadas por la vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, Albornoz llegó al consulado pidiendo ayuda para llegar a San Pablo, presentando el DNI de su vecina, que era rastreado por la Fiscalía Regional 2ª y el Ministerio de Justicia y Seguridad.

"Esto permitió su identificación, que luego fue corroborada mediante sus huellas dactilares", dijo la vocera. Con el hallazgo confirmado, el caso quedó en manos de la Justicia, que ahora analiza los pasos a seguir.

La desaparición

El pasado 24 de junio Micaela Albornoz se fue de su casa de Becquer al 500 bis (barrio Tablada) y su familia le perdió el rastro. Al dar a conocer la búsqueda, el círculo cercano alertó que la mujer padecía problemas de salud mental y que había estado internada. La familia reclamaba por su aparición y la Fiscalía comenzó la búsqueda. Mientras tanto Claudia, madre de Micaela, recibía llamadas extorsivas que se hacían pasar por secuestradores de su hija.

En ese contexto, avanzó la búsqueda que tuvo varios capítulos. En Rosario una vecina dijo haberla visto vomitando en Vera Mujica y Centeno, mientras que días más tarde de su desaparición se encontraron prendas de ella en la zona del Parque de la Independencia. Esas prendas hicieron que Claudia genere la teoría que su hija había caído en las manos de una red de trata de personas.

De Córdoba a Brasil

A casi un mes de su desaparición, los investigadores detectaron movimientos de su cuenta bancaria en la capital de Córdoba, lo que redireccionó la búsqueda a dicha provincia. A raíz de esto, la provincia de Santa Fe ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quienes aporten datos para el hallazgo. En Córdoba fue demorada por la policía, pero a las pocas horas Micaela fue liberada. Y logró salir de Córdoba. Ese ida y vuelta revivió la teoría de la familia de que había sido víctima de un red de trata de personas.

Sobre finales de julio fue vista en Cañada Rosquín, en el oeste de Santa Fe. La mujer de 32 años fue vista por cámaras de vigilancia sobre la ruta 34.

El último dato de Micaela Albornoz fue publicado el 28 de julio cuando la mujer compró pasajes de colectivo con el DNI de una vecina. El destino era Santiago del Estero, pero se investiga un viaje a Entre Ríos días antes de viajar al norte argentino. Hasta el momento era lo que se sabía del recorrido de Micaela Albornoz. Este 3 de agosto fue hallada cuando se presentó con DNI falso en el consulado argentino en Florianópolis.

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