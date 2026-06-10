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La dura confesión de un futbolista que pasó por Independiente y Racing: "Pensé en quitarme la vida"

Contó que cayó en una profunda depresión después de sufrir una grave lesión. "Me sentí muy solo", agregó

10 de junio 2026 · 15:37hs
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Leonel Lolo Miranda

Leonel "Lolo" Miranda, en la época en que jugaba en Racing. El futbolista pasó por momentos de profunda depresión.

"Me sentí muy solo". Con esa frase, un futbolista profesional que se inició en Independiente y también jugó en Racing resumió su salud mental tras sufrir una grave lesión mientras jugaba en la Academia. El jugador contó que incluso pensó en quitarse la vida.

Se trata de Leonel Miranda, quien contó que atravesó por un profundo proceso de depresión que incluyeron ataques de pánico y pensamientos suicidas.

“Tres veces pensé en quitarme la vida”, confesó el mediocampista, que se formó en Independiente pero años después pasó por Racing. En diálogo con el periodista Leo Montero, Miranda explicó que llegó a sentirse completamente solo, sin fuerzas para entrenarse y con miedo a enfrentar la mirada externa: “No podía salir de casa”, reconoció, al describir los días en los que los ataques de pánico empezaron a condicionarle la rutina.

El volante también contó que una de las razones de su derrumbe emocional fue haber intentado sostener a todos los que lo rodeaban sin atender sus propios problemas: “Le había arreglado los problemas a la mayoría, pero no los míos”, expresó.

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Pasó por Independiente, Racing y otros clubes

El exjugador de Racing, Independiente, Defensa y Justicia, Tigre y Banfield admitió que tocó fondo cuando habló con la madre de su hijo y le contó que estaba triste, desbordado y sin herramientas para salir de ese estado.

“Me sentí muy solo”, fue una de las frases con las que Miranda resumió aquel período, en el que aseguró que predominaban las críticas y que casi nadie se acercaba a preguntarle qué le pasaba o cómo estaba realmente.

El futbolista remarcó que su hijo y la fe fueron claves para empezar a reconstruirse, después de un proceso que incluyó tratamiento, acompañamiento y una mirada distinta sobre la salud mental dentro de un ambiente tan exigente como el fútbol.

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