El hermano de un jugador de Uruguay acusó al Loco Bielsa de provocar una lesión

El defensor de Barcelona había llegado con molestias y debía trabajar diferenciado, pero el entrenador de la Celeste lo exigió desde el segundo día

El cuerpo técnico comandado por Marcelo "Loco" Bielsa saben que el defensor no llegaría en óptimas condiciones.

El hermano del defensor uruguayo Ronald Araujo -que milita en Barcelona- acusó a Marcelo Bielsa , director técnico de la selección de Uruguay, de lesionar al jugador debido a su alta exigencia en los entrenamientos previo al Mundial 2026.

Araujo había llegado con un edema en el gemelo. Barcelona, club en el que milita, recomendó que tenga una semana de trabajo diferenciado para que se pueda recuperar al 100%, pero en el cuerpo técnico de la Celeste lo exigieron desde el segundo día.

El defensor viajó de emergencia hacia España para intentar recuperarse de una molestia muscular que lo podría marginar de la Copa del Mundo , la cual tendrá comienzo este jueves 11 de junio.

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El hermano del jugador, Maikel Araujo, posteó en redes sociales: "Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Uruguay/status/2063774221935809008&partner=&hide_thread=false Comunicado sobre Ronald Araujo pic.twitter.com/Obl8NFB8bY — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 8, 2026

Lesión que complica al defensor

Medios uruguayos aseguran que desde el cuerpo técnico comandado por Marcelo "Loco" Bielsa saben que el defensor no llegaría en óptimas condiciones a la cita mundialista, con probabilidades de quedar descartado para la misma.

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Aunque en la noche de este lunes, Araujo se aprestaba para su regreso al complejo de la Celeste y poder viajar con el grupo, que partirá este martes desde Montevideo y llegará el miércoles a las 6.15 a Cancún (México).

Uruguay debutará ante Arabia Saudita el lunes 15 de junio, desde las 19, en el Hard Rock Stadium en Miami.