La denuncia de una ex tenista francesa: "Mi entrenador me violó más de 400 veces"

“Los 13 pasos que me separaban de su habitación para ir a que me violaran. Viví entre los 13 y los 18 años pensando que tenía sida”, reveló, al tiempo que sostuvo que fue abusada sexualmente “casi 400 veces” en dos años.

"Mi entrenador me violaba 3 veces por día", lo reveló la ex tenista Angélique Cauchy

“Pensé muchas veces en suicidarme. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entró en la mía. Fue peor. Estaba presa, no podía salir cuando quería”, confesó con profundo dolor Angélique Cauchy.

Si bien el entrenador ya fue condenado, el relato de la ex tenista estremeció a los presentes en el lugar. “Yo le decía: «No deberías, no está bien, no quiero» y él me respondía: «Ya sabés que esto sucede a veces en las relaciones entre entrenador y alumna, pasamos tanto tiempo juntos, es normal». Pero yo no quería, él tenía la edad de mi madre”, recordó con palabras cargadas de tristeza.

Audition d'Angelique Cauchy : défaillances au sein des structures sportives françaises - 5/09/2023

En el medio de toda esta situación desagradable también tuvo que soportar toda la indiferencia que hubo en el entorno. “En el mundo del tenis se sabía que él no era correcto con las chicas. No hablo de mí porque no lo sabía, pero los demás siempre decían: «Sí, está con o sale con». Pero a los 38 años no sales con una chica de 15 y mucho menos la violás. Una mujer avisó al presidente del club y le respondió: «Sí, pero nos trae títulos»”, concluyó con desagrado por toda la situación vivida y las respuestas que recibió en su momento.