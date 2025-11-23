Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

Con actuación sobresaliente de Lionel Messi, Inter Miami se impuso 4 a 0 este domingo en su visita FC Cincinnati, por las semifinales de la la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025 y ahora jugará la final de la Conferencia Este.
Con actuación sobresaliente de Lionel Messi, Inter Miami se impuso 4 a 0 este domingo en su visita FC Cincinnati, por las semifinales de la la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025 y ahora jugará la final de la Conferencia Este.
El partido se disputó en el TQL Stadium, donde el astro rosarino abrió la cuenta con un tanto de cabeza y luego repartió tres asistencias: una al ex-Newell's Mateo Silvetti y otras dos a Tadeo Allende.
El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Messi, venía de eliminar a Nashville SC en la fase previa. Tras este impresionante triunfo se metió en la final de la Conferencia Este, donde enfrentará al vencedor entre New York City FC y Philadelphia Union.
Lionel Messi protagonizó una actuación estelar en la contundente victoria 4 a 0 de Inter Miami ante Cincinnati, en condición de visitante, asegurando la clasificación a la final de la Conferencia Este. El astro argentino abrió el marcador en el primer tiempo con un certero cabezazo, producto de una asistencia del ex-Newell's Mateo Silvetti, desatando el festival de goles.
En el complemento, Messi se vistió de asistidor con una producción ofensiva brillante. Primero, le devolvió la pared a Silvetti con un pase que permitió el derechazo al segundo palo, y luego habilitó por duplicado a Tadeo Allende con precisos pases en profundidad que lo dejaron mano a mano frente al arquero rival.