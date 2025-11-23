Ganó Inter Miami con un show de Messi y un gol del ex-Newell's Mateo Silvetti

El astro argentino brilló en los playoffs de la MLS este domingo: abrió la cuenta y repartió tres pases gol ante Cincinnatti

Mateo Silvetti y Lionel Messi celebran la victoria de Inter Miami junto a De Paul y Allende.

Con actuación sobresaliente de Lionel Messi , Inter Miami se impuso 4 a 0 este domingo en su visita FC Cincinnati , por las semifinales de la la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS) 2025 y ahora jugará la final de la Conferencia Este.

El partido se disputó en el TQL Stadium, donde el astro rosarino abrió la cuenta con un tanto de cabeza y luego repartió tres asistencias: una al ex-Newell's Mateo Silvetti y otras dos a Tadeo Allende.

El conjunto de Javier Mascherano, con un gran Messi, venía de eliminar a Nashville SC en la fase previa. Tras este impresionante triunfo se metió en la final de la Conferencia Este, donde enfrentará al vencedor entre New York City FC y Philadelphia Union.

Messi en todos los goles de Inter Miami

Lionel Messi protagonizó una actuación estelar en la contundente victoria 4 a 0 de Inter Miami ante Cincinnati, en condición de visitante, asegurando la clasificación a la final de la Conferencia Este. El astro argentino abrió el marcador en el primer tiempo con un certero cabezazo, producto de una asistencia del ex-Newell's Mateo Silvetti, desatando el festival de goles.

En el complemento, Messi se vistió de asistidor con una producción ofensiva brillante. Primero, le devolvió la pared a Silvetti con un pase que permitió el derechazo al segundo palo, y luego habilitó por duplicado a Tadeo Allende con precisos pases en profundidad que lo dejaron mano a mano frente al arquero rival.

Los goles de Inter Miami

¿GOLAZO DE CABEZA DE LEO? Gran cabezazo con pique al suelo de Messi para iniciar la goleada de Inter Miami ante Cincinnati.

@MLS on Apple pic.twitter.com/TrBrhvKh0M



@MLS on Apple pic.twitter.com/TrBrhvKh0M — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

LA PRIMERA DE SUS ASISTENCIAS: pase de Leo Messi y gol de Silvetti en el 2-0 parcial de Inter Miami vs. Cincinnati en la #MLS.

@MLS on Apple pic.twitter.com/kmezeA3FSw



@MLS on Apple pic.twitter.com/kmezeA3FSw — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

DOBLETE (PARCIAL) DE ASISTENCIAS DE MESSI: la Pulga buscó a Allende, quien marcó el 3-0 parcial de Inter Miami frente a Cincinnati en la #MLS.

@MLS on Apple pic.twitter.com/J4gwvr5v5b



@MLS on Apple pic.twitter.com/J4gwvr5v5b — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025