El arquero estrella que se fue de Newell's por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

El arquero de Costa Rica emigró de Newell's de manera desprolija y ahora está en riesgo su presencia en el Mundial del año que viene.

Keylor Navas brilló en Newell's, pero se fue demasiado rápido del Parque.

Keylor Navas (38 años) comenzó el 2025 arribando de manera sorpresiva a Newell's y convirtiéndose en el mejor jugador leproso del primer semestre. Con atajadas extraordinarias, mostrando un nivel superlativo tras varios meses de parate y despertando la admiración y el aplauso de todo el fútbol argentino. Incluso se ganó muy rápido el afecto de los hinchas rojinegros. Hasta que hubo un quiebre abrupto y una salida desprolija.

La leyenda costarricense en el inicio del torneo Clausura quiso marcharse del Parque, demoró su regreso tras el último receso y no volvió a atajar en Newell's. Planteó que quería estar cerca de la selección de Costa Rica para intentar jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero por ahora ese objetivo está muy complicado para Keylor.

El arquero emigró de Newell's tras no ir ni al banco ante Independiente Rivadavia en Mendoza y luego haciendo sólo la entrada en calor frente a Banfield en el Coloso. Una partida muy desprolija y el principio del fin de la era Fabbiani.

Keylor Navas y el sueño de su cuarto Mundial

Navas va en busca de su cuarto Mundial, ya que estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además con el Real Madrid ganó cuatro Copas del Mundial de Clubes y tres Ligas de Campeones de la Uefa. Pero el camino rumbo al Mundial de selecciones de 2026 está muy cuesta arriba.

Por ahora la selección de Costa Rica quedó muy mal parada tras la derrota de la madrugada de este viernes ante Haití, por las eliminatorias de Concacaf. La victoria haitiana 1-0 en Curazao (país donde juegan de locales) dejó a Costa Rica muy cerca de la eliminación.

Ahora, la sexta y última fecha del grupo se jugará el próximo martes 18 de noviembre y Costa Rica (6 puntos +2) recibirá a Honduras (8 puntos +3). Y Haití (8 puntos +1) será local de Nicaragua (4 puntos -6) .

Costa Rica está muy complicado

Entonces Costa Rica debe ganar porque cualquier otro resultado ante Honduras (empate o derrota) consumaría el fracaso y la eliminación automática.

Y si ganan los ticos podrían ir directo al Mundial o bien aspirar al repechaje intercontinental. Hay que aclarar que hay 3 grupos y cada líder clasifica directo. Los 2 mejores segundos van al repechaje intercontinental que es en marzo. Hoy Costa Rica no está ni en repechaje.

Keylor emigró de Newell's rumbo a Pumas de México y con el foco en llegar al Mundial, pero por ahora la tiene muy difícil.