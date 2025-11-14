La Capital | Ovación | Newell's

El arquero estrella que se fue de Newell's por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

El arquero de Costa Rica emigró de Newell's de manera desprolija y ahora está en riesgo su presencia en el Mundial del año que viene.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

14 de noviembre 2025 · 17:10hs
Keylor Navas brilló en Newells

Keylor Navas brilló en Newell's, pero se fue demasiado rápido del Parque.

Keylor Navas (38 años) comenzó el 2025 arribando de manera sorpresiva a Newell's y convirtiéndose en el mejor jugador leproso del primer semestre. Con atajadas extraordinarias, mostrando un nivel superlativo tras varios meses de parate y despertando la admiración y el aplauso de todo el fútbol argentino. Incluso se ganó muy rápido el afecto de los hinchas rojinegros. Hasta que hubo un quiebre abrupto y una salida desprolija.

La leyenda costarricense en el inicio del torneo Clausura quiso marcharse del Parque, demoró su regreso tras el último receso y no volvió a atajar en Newell's. Planteó que quería estar cerca de la selección de Costa Rica para intentar jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero por ahora ese objetivo está muy complicado para Keylor.

El arquero emigró de Newell's tras no ir ni al banco ante Independiente Rivadavia en Mendoza y luego haciendo sólo la entrada en calor frente a Banfield en el Coloso. Una partida muy desprolija y el principio del fin de la era Fabbiani.

Leer más: Newell's: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

Keylor Navas y el sueño de su cuarto Mundial

Navas va en busca de su cuarto Mundial, ya que estuvo en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Además con el Real Madrid ganó cuatro Copas del Mundial de Clubes y tres Ligas de Campeones de la Uefa. Pero el camino rumbo al Mundial de selecciones de 2026 está muy cuesta arriba.

Por ahora la selección de Costa Rica quedó muy mal parada tras la derrota de la madrugada de este viernes ante Haití, por las eliminatorias de Concacaf. La victoria haitiana 1-0 en Curazao (país donde juegan de locales) dejó a Costa Rica muy cerca de la eliminación.

Ahora, la sexta y última fecha del grupo se jugará el próximo martes 18 de noviembre y Costa Rica (6 puntos +2) recibirá a Honduras (8 puntos +3). Y Haití (8 puntos +1) será local de Nicaragua (4 puntos -6) .

Leer más: Newell's vs Racing: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Costa Rica está muy complicado

Entonces Costa Rica debe ganar porque cualquier otro resultado ante Honduras (empate o derrota) consumaría el fracaso y la eliminación automática.

Y si ganan los ticos podrían ir directo al Mundial o bien aspirar al repechaje intercontinental. Hay que aclarar que hay 3 grupos y cada líder clasifica directo. Los 2 mejores segundos van al repechaje intercontinental que es en marzo. Hoy Costa Rica no está ni en repechaje.

Keylor emigró de Newell's rumbo a Pumas de México y con el foco en llegar al Mundial, pero por ahora la tiene muy difícil.

Noticias relacionadas
Valentino Acuña cubre la pelota. Contra Huracán, en el medio de Newells fueron todos pibes y cumplieron. 

Newell's: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

El plantel del fútbol femenino de Newells, el día de la histórica consagración ante Central. Hoy reclaman pagos adeudados.

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

Ariel Senosiain es un declarado hincha de Newells.

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

Foto de archivo: los jugadores de Newells se entrenan pensando en su próximo encuentro

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Ver comentarios

Las más leídas

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Lo último

Quién es Ludmila Isabella, la ex de Lautaro Acosta que estaría en pareja con Nicolás González

Quién es Ludmila Isabella, la ex de Lautaro Acosta que estaría en pareja con Nicolás González

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

El arquero estrella que se fue de Newells por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

El arquero estrella que se fue de Newell's por su selección y hoy sufre para llegar al Mundial

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

El Observatorio Ambiental de la UNR acudió a la zona tras una denuncia anónima por la presencia de una sustancia blanca frente al shopping

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña
Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado
La Ciudad

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando
La Ciudad

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %
Economía

La inflación provincial volvió a perforar la media nacional con un 2,7 %

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
Acuerdo entre Newells y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro
OVACIÓN

Acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro

Acuerdo entre Newells y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro

Acuerdo entre Newell's y Utedyc y el partido con Racing no corre peligro

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Ciudad
La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud
Ciudad

La línea 107 volvió a funcionar con normalidad para emergencias de salud

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Tres chicos, un cartel de pare y un video: el robo en el microcentro quedó filmado

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
La Región

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad
Salud

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe
Economía

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado
Policiales

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
la region

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Los jugadores de Newells, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los jugadores de Newell's, volvieron a los entrenamientos tras la medida de fuerza

Las mujeres del fútbol de Newells también reclaman por atrasos salariales

Por Gustavo Conti
Ovación

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Por Matías Petisce
La Ciudad

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar
Economía

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina
Economía

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina