La decisión de preservar a los chicos

En los últimos encuentros se dio la particularidad de que Central fue apelando a varios juveniles para tapar baches. Sea por lesiones, suspensiones o bajos rendimientos. Sin embargo, el técnico auriazul decidió que la mayoría de ellos juegue el próximo lunes en reserva. Sólo habrá un puñado de pibes mañana frente al representativo albiceleste de Avellaneda. "No los saqué por algo en especial. Todo lo contrario. Considero que cuando entraron aportaron mucho. No me olvido que son chicos que conozco desde hace años y tuvieron que jugar por diferentes motivos. Lo que pasa es que como ahora los más grandes están bien, decidí que estén ellos. No por algo especial. Acá hay que sumar y cada uno de los muchachos lo sabe", sostuvo Leo. "Hay que llevarlos con calma para no alterar los respectivos procesos de maduración. Sé que hubo casos puntuales en los que debimos alterar ese proceso, aunque los chicos cumplieron cuando entraron", remarcó para luego mencionar que "Central tiene un buen semillero y todos están en consideración".