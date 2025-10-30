Instituto vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

La Capital | Ovación | Central

El Canalla necesita al menos un empate frente a la Gloria para confirmar el 1º puesto en la tabla anual. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

30 de octubre 2025 · 11:11hs
Rosario Central visita a Instituto en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba por la 14ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Gloria y el Canalla de este viernes por la noche.

A qué hora juegan Instituto vs. Central

El partido correspondiente a la zona B entre Instituto y Central será este viernes 31 de octubre, desde las 21.15, en el estadio conocido como Monumental Presidente Perón con el arbitraje principal de Nicolás Ramírez, mientras que Héctor Paletta estará en el VAR.

Dónde ver Instituto vs. Central

La transmisión del encuentro entre la Gloria y el Canalla será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (7).jpg
En el último enfrentamiento entre ambos, Central goleó 3-0 a Instituto en Arroyito.

Posibles formaciones de Instituto y Central

Instituto: El entrenador Daniel Oldrá no dio indicios del once titular de la Gloria.

Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte o Santiago López, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

