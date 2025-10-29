Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's La Liga Profesional confirmó los días y horarios de la fecha 15ª del torneo Clausura, la anteúltima de este certamen antes de los play-offs 29 de octubre 2025 · 21:53hs

El superclásico se jugará en La Bombonera. Boca y River, otra vez cara a cara.

Boca recibirá a River Plate el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16.30 en el estadio La Bombonera, en el marco del superclásico del interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Además, el viernes 7 de noviembre, a las 21, Central recibirá a San Lorenzo (Zona B). Y el sábado 8, a las 19.15 Huracán será local de Newell's (Zona A).

Este miércoles, la organización de la Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de la fecha 15 del Torneo Clausura, la anteúltima de este certamen que pronto pasará a las instancias decisivas de play-offs.

En esta fecha, destaca por sobre los demás partidos el Superclásico del fútbol argentino que se disputará el domingo 9 de noviembre desde las 16.30 en el estadio La Bombonera, la casa de Boca.

La fecha 15ª completa: Central el viernes y Newell's el sábado ►Viernes 7 de noviembre 21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B) ►Sábado 8 de noviembre 17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A) 19.15 Huracán – Newell’s (Zona A) 19.15 Talleres – Platense (Zona B) 21.30 Unión – Barracas Central (Zona A) 21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B) ►Domingo 9 de noviembre 16.30 Boca – River (interzonal) 19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B) 19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A) 21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A) 21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B) ►Lunes 10 de noviembre 17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B) 19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B) 21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A) 21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)