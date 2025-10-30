Central está a un paso de ser el mejor del año: qué necesita para salir primero en la Tabla Anual

El Canalla enfrenta este viernes por la noche a Instituto con el objetivo de clasificarse a la Supercopa Internacional 2025

Con la clasificación ya asegurada a la Copa Libertadores 2026, Central intentará sacar cupo a una definición mano a mano por un nuevo título

La victoria de Boca por 3-1 ante Barracas Central el pasado lunes impidió que Rosario Central se asegure el primer puesto en la Tabla Anual. Sin embargo, el conjunto rosarino tendrá este viernes en Córdoba la posibilidad de alcanzar este tan ansiado objetivo .

El equipo dirigido por Ariel Holan está consagrando un año positivo en cuanto a los resultados por la fase de liga tanto en el torneo Apertura como en el Clausura. Tan es así que perdió sólo un partido de los 29 jugados a lo largo de la primera etapa de cada campeonato (1-0 ante Boca en La Bombonera por la fecha 8 del Apertura).

Sumado a ello, la actual racha de cinco victorias consecutivas lo llevó a sacar una amplia ventaja sobre sus principales perseguidores en la tabla que engloba todos los puntos obtenidos a lo largo del año.

>> Leer más: La segunda Copa Libertadores de Ángel Di María en Central será dos décadas después

Los resultados que necesita Central para ser primero en la Tabla Anual

A horas del inicio de la fecha 14 del torneo Clausura, el Canalla se encuentra primero en la Tabla Anual con 62 puntos (+23 goles a favor) mientras que el escolta es Boca Juniors, que suma 53 puntos (+24 goles a favor).

Con 9 puntos de diferencia y la misma cantidad en juego, Central necesita sumar un punto en los 3 partidos que le quedan para no depender de los resultados que obtenga el equipo de Buenos Aires.

Por otro lado, el cuadro rosarino también puede quedarse con la cima del campeonato en caso de perder estos encuentros restantes. Para ello, requiere que el Xeneize empate o pierda alguno de sus tres últimos cotejos.

Lo que resta

Los partidos que le quedan por jugar a Holan y sus dirigidos en la lucha por ser el mejor equipo del año son:

Instituto : en condición de visitante este viernes 31 de octubre a las 21.15 en Córdoba.

: en condición de visitante este viernes 31 de octubre a las 21.15 en Córdoba. San Lorenzo : de local en el Gigante de Arroyito el viernes 7 de noviembre a las 21.

: de local en el Gigante de Arroyito el viernes 7 de noviembre a las 21. Independiente: en condición de visitante con día y horario a confirmar.

Por otro lado, estos son los encuentros restantes del equipo liderado por Claudio Úbeda:

Estudiantes de La Plata: en condición de visitante este domingo 2 de noviembre a las 16.

River Plate: recibirá a su clásico rival en La Bombonera el domingo 9 de noviembre a las 16.30.

Tigre: de local con día y horario a definir.

En caso de lograr este éxito deportivo, sacaría un boleto para disputar la Supercopa Internacional 2025, un mano a mano en cancha neutral que enfrenta al primero de la Tabla Anual con el campeón del Trofeo de Campeones.