Boca perdió con Universidad Católica y le dijo adiós a la Copa Libertadores

Boca Juniors terminó tercero en el Grupo D y quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer por 1 a 0 con Universidad Católica. El premio consuelo será el repechaje para octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O'Higgins.
El Xeneize terminó tercero en el Grupo D. Clemente Montes marcó el único gol en la Bombonera
Boca Juniors terminó tercero en el Grupo D y quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer por 1 a 0 con Universidad Católica. El premio consuelo será el repechaje para octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O'Higgins.
El equipo de Úbeda fue dominador pero prácticamente no llevó peligro al arco chileno. Pero la U Católica aprovechó el error en un tiro libre de Paredes, armó un contragolpe y Clemente Montes marcó el único gol del encuentro.
El Xeneize no supo dar vuelta la historia y repitió centros para Zeballos que no pudo resolver.