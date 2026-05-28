Boca perdió con Universidad Católica y le dijo adiós a la Copa Libertadores El Xeneize terminó tercero en el Grupo D. Clemente Montes marcó el único gol en la Bombonera 28 de mayo 2026 · 23:56hs

Boca Juniors terminó tercero en el Grupo D y quedó eliminado de la Copa Libertadores tras caer por 1 a 0 con Universidad Católica. El premio consuelo será el repechaje para octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a O'Higgins.

El equipo de Úbeda fue dominador pero prácticamente no llevó peligro al arco chileno. Pero la U Católica aprovechó el error en un tiro libre de Paredes, armó un contragolpe y Clemente Montes marcó el único gol del encuentro.

Embed Le sale todo bien a la derecha este año en Chile. Sacan a su presidente republicano y la Católica clasifica de visita ante Boca Juniors pic.twitter.com/9aWzuCB0i5 — vrebolledo (@v_rebolledo) May 29, 2026

El Xeneize no supo dar vuelta la historia y repitió centros para Zeballos que no pudo resolver.