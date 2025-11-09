La Capital | Ovación | Interlagos

La carrera de los autos locos en Interlagos la ganaron Franco Colapinto y Pierre Gasly

La dupla de Alpine fue la más rápida en Interlagos cuando giraron en la previa con autos que parecían de juguete, haciendo las delicias de los fans.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

9 de noviembre 2025 · 13:09hs
Franco Colapinto comprueba que están cruzando la meta de Interlagos con el mini Alpine que condujo Pierre Gasly. Y ya se sonríe.

Andrés Mancini - Enviado especial a San Pablo

Franco Colapinto comprueba que están cruzando la meta de Interlagos con el mini Alpine que condujo Pierre Gasly. Y ya se sonríe.
Dale

"Dale, poné segunda", parece decirle Franco Colapinto a Pierre Gasly, que empuja el mini Alpine para que el francés lo arranque.

San Pablo (enviado especial).- La organización del GP de Brasil siempre sorprende y esta vez le dió a los fanáticos en las tribunas un gran espectáculo para matizar la previa. Hizo disputar a los pilotos una carrera de autos locos. Y en Interlagos ganó la dupla de Alpine, de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Esta vez no hubo exhibición de los pilotos subidos a un trailer y paseándose por todo el circuito, saludando al público, sino que compitieron. O más bien, se divirtieron de lo lindo haciendo como qué.

Para eso, cada dupla se subió a un auto que parecía de juguete, antiguo, pero con un motor que tiraba. Y para arrancarlo, Gasly se subió al volante y Colapinto lo empujó. A los demás les costó un poco más y,ni lerdos ni perezosos se abrieron paso para picar en punta.

>>Leer más: Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Las delicias del público en Interlagos

Y así recorrieron toda la geografía del repleto autódromo de Interlagos, haciendo delirar a la gente. Gasly conducía con la camiseta de la selección brasileña puesta y Colapinto iba de copiloto, pero sentado en el capo, saludando a la multitud.

Así llegaron a la.meta, cruzando los Alpine en primer lugar, con Charles Leclerc y la mini Ferrari detrás

Detrás, Liam Lawson pegó una frenada bárbara que dejó a Isack Hadjar con la cabeza boleando y en otro auto loco empujaban de a tres Max Verstappen, George Russell y Yuki Tsunoda. Gabriel Bortoletto corrió solo.

Justo cuando terminaron, una pertinaz llovizna volvió a caer sobre la pista, augurando otra carrera de autos locos a la hora de la verdad.

Noticias relacionadas
Los Pumas complicaron sus chances de clasificar a la siguiente ronda tras la derrota ante Francia

Los Pumas 7s no tuvieron un buen debut en el Circuito Mundial de Dubai

Fabián Gómez lidera el Abierto del Litoral en el Rosario Golf Club.

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Franco Colapinto no pudo hacer nada con el Alpine. Largó último desde boxes, llegó último.

Franco Colapinto largó de boxes último y así llegó a la meta en una aburrida sprint en Qatar

Gran presente. Ignacio Russo está teniendo un muy buen año en Tigre, que si no hace uso de la opción de compra volvería a Central.

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Ver comentarios

Las más leídas

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Lo último

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Sampaoli le pidió a los directivos de Atlético Mineiro que sondeen por una figura de Central

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Un fallo avaló que los jueces nombrados desde 2017 paguen el impuesto a las ganancias

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Acordaron medidas para ordenar la pesca, proteger la biodiversidad de la fauna ictícola y darle sostenibilidad a la actividad de los pescadores

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata
Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado
La Ciudad

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario
Política

La Libertad Avanza suma a otro diputado rosarino del PRO al bloque libertario

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

Central podría contar con la vuelta de nueve futbolistas que fueron prestados

En Newells lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Ovación
Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos
OVACIÓN

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Flamengo y Palmeiras juegan la final de la  Libertadores con varios protagonistas argentinos

Los Pumas 7s no tuvieron un buen debut en el Circuito Mundial de Dubai

Los Pumas 7s no tuvieron un buen debut en el Circuito Mundial de Dubai

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Fabián Gómez mantiene la ventaja en la cima del Abierto del Litoral de golf

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado
La Ciudad

Se renovó el alerta por tormentas para la tarde de este sábado

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

Santa Fe y Entre Ríos coordinan la regulación de la pesca en el río Paraná: de qué se trata

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

De Rosario a Doha: el cortometraje filmado en La Siberia que llegó a Qatar

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

La familia de Matías Bottoni apuesta por la rehabilitación en España y se volvió a activar la solidaridad

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país
Salud

Santa Fe inaugura el hospital público más moderno del país

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto
La Ciudad

Estacionamiento medido: una app brindará información sobre espacios libres para dejar el auto

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre
Economía

La actividad económica cortó la racha negativa con un leve repunte en octubre

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año
Salud

Sarampión: recomiendan no hacer viajes al exterior con menores de un año

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron