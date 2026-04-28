Bebé baleado en una barbería: un tercer imputado por el crimen quedó preso

Alejandro V. se entregó el último viernes, a casi dos meses del ataque a tiros y el asesinato de Gian Mastrocola en brazos de su padre

La Justicia provincial ordenó este martes la prisión preventiva efectiva de uno de los presuntos coautores del crimen de Gian Mastrocola . De esta manera, ya son tres las personas imputadas por el homicidio del bebé baleado en una barbería de la zona sur rosarina.

Alejandro V. tenía pedido de captura desde el inicio de la investigación sobre el ataque a tiros en el local ubicado sobre Melincué al 6100. El representante de la familia de la víctima, Cristian Fdel , le confirmó a LT8 que el acusado se entregó el último viernes , pasados casi dos meses desde la muerte del niño de 15 meses.

En esta última audiencia en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Alejandro Ferlazzo ratificó la hipótesis sobre el plan grupal previo a la balacera del 5 de marzo. El nuevo detenido es el primo de uno de los dos jóvenes que ya se encuentran tras las rejas en el marco de la pesquisa. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) aún busca a otros tres cómplices en base a la evidencia reunida en el expediente.

Según fuentes del organismo judicial, Gian Benjamín Mastrocola falleció por un balazo en el tórax mientras estaba en brazos de su padre . El joven intentó proteger a su hijo de un ataque a tiros y sufrió una lesión en el brazo izquierdo.

Algunos de los supuestos delincuentes que abrieron fuego aquella tarde habían protagonizado una discusión violenta minutos antes de los disparos fatales. Todo comenzó alrededor de las 18, cuando Alan V. pasó por la puerta de la barbería e insultó con un grito a otro muchacho que estaba allí.

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Después de este cruce, el joven de 21 años regresó en un Chevrolet Corsa gris acompañado por Alejandro V. y le pegó a una de las víctimas en la cara con una manopla de hierro. Antes de irse, los primos rompieron el parabrisas delantero y el espejo retrovisor derecho de una Citroën Berlingo pereneciente a Valentín Mastrocola, el papá de Gian.

En el tercer y último acto se repitió la maniobra con el auto y los dos protagonistas antes mencionados, pero se sumaron cuatro personas y una motocicleta. Hacia las 18.10, Alan V. reapareció al volante del primer vehículo mientras otras dos personas más iban en el asiento trasero. En tanto, Kevin P. (24) se acercó en el rodado de menor porte junto a un sospechoso aún no identificado. En ese momento se bajó y disparó al menos tres veces contra el negocio un revólver calibre 38 largo.

De los gritos a los tiros

El presunto tirador quedó bajo arresto en la escena del crimen y la policía atrapó al conductor del Corsa unas horas más tarde en Escalante al 6300, a pocas cuadras del local. En cambio, su primo pasó un mes y medio prófugo después de múltiples allanamientos.

El día del ataque, la familia de Gian lo llevó al Hospital Roque Sáenz Peña pero no lograron salvar su vida tras la balacera. De acuerdo a la autopsia, el bebé sufrió un shock hipovolémico por una hemorragia torácica tras el impacto de un proyectil.

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El arma homicida fue secuestrada en el primer procedimiento policial. El supuesto autor de los disparos había sido retenido por un gendarme que vive en la zona, de modo que no logró escapar después del crimen.

Al final de la audiencia de este martes, la jueza María de los Ángeles Granato aceptó el pedido de prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Alejandro V. en el marco de la causa penal. El detenido fue imputado como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por el concurso premeditado de más de dos personas. También le atribuyeron el mismo delito en grado de tentativa debido a las lesiones que sufrió el papá de Gian, al igual que las lesiones leves dolosas del joven golpeado previamente y el daño al vehículo de la familia del barbero.