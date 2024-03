La apuesta de Mauricio Larriera por Guillermo Balzi duró solo 25 minutos

El regreso de Ever Banega era un hecho y el que dejó la cancha fue Guillermo May. Pero Larriera no se quedó en eso, sino que volvió a poner a Franco Díaz entre los once, al que increíblemente dejó afuera del clásico, para sacar a Julián Fernández. Y además sorprendió con la presencia de Balzi por primera vez en esta Copa de la Liga de titular. Y el que pagó los platos rotos fue Aguirre.