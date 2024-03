La AFA salió al cruce de las polémicas y dio a conocer el audio del VAR

Los árbitros del VAR dejaron en claro que la pelota pega primero en la cabeza del defensor y luego en el brazo, por eso no fue penal.

"Constituyendo así una mano no sancionable por no existir un movimiento adicional por llegar luego de rebotar en su cabeza y por cercanía de juego. Siendo todas estas consideraciones de mano no sancionable estipuladas en las reglas de juego, el árbitro con buen ángulo interpreta correctamente la acción y permite que el juego continúe”, agregó a continuación.