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Unión de Álvarez y Pablo VI comienzan a transitar por la Copa Santa Fe 2026

Unión de Álvarez visitará el domingo a Central Argentino de Fighiera y los papales será locales ante Empalme Central de Villa Constitución en Mitre de Pérez

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

30 de abril 2026 · 06:10hs
Unión de Álvarez. El rojinegro de Álvarez

Unión de Álvarez. El rojinegro de Álvarez, dirigido por César Gáspari, vuelve a representar a la Rosarina.   
Pablo VI. El último campeón de la Rosarina

Pablo VI. El último campeón de la Rosarina, sale a disputar el torneo provincial. 

Unión de Alvarez, representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol, se preparan para participar de la novena edición de la Copa Santa Fe. El torneo provincial contará con la participación de los equipos de todas las ligas regionales, y también de la primera división y el ascenso de la AFA.

El certamen comenzará este domingo 3 de mayo y se extenderá hasta octubre, con llaves de ida y vuelta en sus primeras instancias.

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Pablo VI. El último campeón de la Rosarina, sale a disputar el torneo provincial.

Pablo VI. El último campeón de la Rosarina, sale a disputar el torneo provincial.

Clubes de la Rosarina

Los clubes de la Asociación Rosarina arrancarán sus encuentros. Pablo VI será local ante Empalme Central (Villa Constitución) en la cancha de Mitre de Pérez y Unión de Álvarez visitará a Central Argentino (Fighiera). Las revanchas se disputarán el domingo 10 de mayo.

>>Leer más: El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

Rosario Central y Newell’s

Rosario Central y Newell’s, junto a Unión y Colón, iniciarán su participación en los octavos de final, entre el 12 y 19 de julio. Por su parte, los clubes del ascenso ingresarán en la tercera fase entre el 21 y 28 de junio: Central Córdoba jugará con el ganador de la llave L y Argentino enfrentará a Unión de Arroyo Seco.

Calendario de la Copa Santa Fe

La primera fase se disputará entre el 3 y 10 de mayo, la segunda entre el 24 y 31 de mayo y la tercera entre el 21 y 28 de junio (ingresan equipos de la Copa Federación y del ascenso).

Los octavos de final se jugarán del 12 al 19 de julio, los cuartos de final del 2 al 9 de agosto y las semifinales del 30 de agosto al 6 de septiembre. Y gran final del torneo se jugará el 11 (por la ida) y el 18 de octubre (el encuentro de vuelta).

Los clásicos rosarino (Central y Newell’s) y santafesino (Colón y Unión) podrían darse recién en la instancia de semifinales.

Partidos de la primera fase

El programa del partidos que se disputará este domingo será el siguiente:

Atlético y Tiro (Reconquista) v. Huracán de Villa Ocampo, Recreativo de Villa Guillermina v. Romang FC, Atlético Tostado v. Ferrocarril de Vera, Libertad de Sunchales v. Unión de San Guillermo, Sarmiento de Margarita v. Colón de San Justo, Jorge Newbery de Gálvez v. Central San Carlos, Sanjustino v. Polideportivo Llambi Campbell, Polideportivo Videla v. Atlético Irigoyense, Asoc. Dep. Juventud de Esperanza v. Ferrocarril del Estado (Rafaela), Everton Olimpia (Cañada de Gómez) v. Atlético San Jorge, Club Piamonte v. Atlético Carcarañá, Villa Felisa (San Lorenzo) v. Atlético Timbuense, Club Maciel v. Defensores de Villa Cassini; Studebaker (Villa Cañás) v. Independiente de Bigand, Los Andes de Alcorta v. Unión y Cultura de Murphy, Unión Deportivo Los Molinos v. Independiente de Chañar Ladeado y Arteaga FC v. El Porvenir del Norte.

Las revanchas se jugarán la próxima semana y los ganadores ingresan a la segunda fase, que se disputará el 24 y 31 de mayo.

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