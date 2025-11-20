Central campeón y un antecedente similar en el que le dieron el título al equipo de Lionel Messi

La decisión de la AFA de otorgarle al Canalla el título de campeón de la tabla anual tiene un precedente en otra liga

Central festeja. El club ya agregó una estrella a su escudo y comunicó la obtención del título a través de sus redes sociales.

En una decisión no exenta de polémica, la Asociación del Fútbol Argentino le concedió a Central un título de campeón de la Liga Profesional por haber sido el equipo con mejor rendimiento en la tabla anual, que suma los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura.

La copa obtenida con este título fue recibida en la AFA por el presidente y la vicepresidente de Central, el entrenador y los capitanes.

La novedad sobre la concesión de este título al Canalla comenzó a circular un rato antes del mediodía y poco después se confirmó. Central ya lo anunció oficialmente en sus cuentas de redes sociales, con el detalle del agregado de una estrella a su escudo. Y la foto de Gonzalo Belloso, Carolina Cristinziano, Ariel Holan, Ángel Di María y Jorge Broun ya invadió las redes.

Lo que hizo la AFA al premiar a Central es una copia de lo que había hecho en 2024 la Major League Soccer, la liga de fútbol de Estados Unidos. Ese año, la MLS le concedió el título de campeón del Supporters Shield a Inter Miami, el equipo que más puntos sumó en la temporada regular. Curiosamente, el equipo de Lionel Messi no pasó luego de la primera ronda en la fase de playoffs y quedó eliminado.

Aquel título le permitió a Inter Miami clasificarse al Mundial de Clubes que se jugó a mitad de año en Estados Unidos y que ganó el Chelsea.

La propuesta de otorgarle el título de campeón de la tabla anual a Central se votó este mismo jueves cerca del mediodía en el seno de la AFA. Un rato después, Central agregó una estrella a su escudo y anunció la obtención del título en sus redes.

La decisión de la AFA ya generó un profundo debate en el mundo del fútbol, donde muchos cuestionan que la decisión de otorgar este título se haya tomado con los hechos consumados, es decir cuando ya se sabía quién lo ganaría.