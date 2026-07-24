La Capital | Ovación | Newell's

Newell's vs. Talleres: Kudelka convocó a los tres refuerzos para el choque del sábado

En la lista también hay dos juveniles de la reserva. Herrera (lesionado) y Salomón (con alta médica) no están en la nómina.

24 de julio 2026 · 14:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
El volante Alan Soñora está en la convocatoria de Kudelka para el primer partido de Newells en el Clausura.

Club Newell's Old Boys

El volante Alan Soñora está en la convocatoria de Kudelka para el primer partido de Newell's en el Clausura.

Newell's debutará este sábado en el torneo Clausura, luego del largo receso impuesto en el fútbol argentino por la disputa del Mundial 2026. El arranque del equipo del Parque será en el Coloso, frente a Talleres, y el club acaba de difundir la lista de jugadores convocados.

El equipo conducido por Frank Kudelka viene de realizar una extensa pretemporada, en la que puso mucho el acento en la preparación física en la primera parte y luego se enfocó también en el fútbol. Jugó varios amistosos y todos sus protagonistas consideran que llegan afilados al debut ante Talleres.

El partido se jugará el sábado a las 17, con el arbitraje de Jorge Baliño.

Leer más: Newell's vs. Talleres por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Los refuerzos convocados

En la preparación para este torneo, en el que necesita hacer una muy buena campaña, Newell's hizo tres incorporaciones. La novedad es que los tres jugadores recién llegados están en la primera nómina de futbolistas convocados por Kudelka antes del partido.

El partido ante Talleres se jugará este sábado a las 17 en el Coloso del parque Independencia El partido ante Talleres se jugará este sábado a las 17 en el Coloso del parque Independencia

Se trata del lateral Franco Escobar, el zaguero central Lautaro Gianetti y el volante Alan Soñora. En la lista no está Rodrigo Herrera, quien sufrió una lesión en el codo y tiene para cuatro semanas de recuperación, ni Oscar Salomón, quien ya tiene el alta médica tras recuperarse de un problema muscular.

La novedad es la inclusión de dos chicos de la reserva, Blas Benedetto y Thomas Ríos, y también la inclusión, después de mucho tiempo, del central Ian Glavinovich.

Noticias relacionadas
Ezequiel Unsain se formó en Newells, jugó en Defensa y Justicia y en Necaxa y ahora está en Talleres.

El ex-Newell's que volvió al fútbol argentino y debutará justamente contra el Rojinegro

Newells recibirá a Talleres en la primera fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's vs. Talleres por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El Colo Mainguyague actualmente trabaja en la comuna de San Gregorio.

Jugó en Newell's, se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

Mirando hacia adelante, Newells deberá enfrentar a Defensa y Justicia, por la 3ª jornada, en condición de visitante.

Newell's: la reserva alcanzó una nueva igualdad con un penal sobre el final

Ver comentarios

Las más leídas

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Jugó en Newells, se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

Jugó en Newell's, se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Lo último

Allanamientos en Villa La Lata para terminar con una banda barrial de venta de drogas

Allanamientos en Villa La Lata para terminar con una banda barrial de venta de drogas

Newells: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

Newell's: los que llegaron al parque Independencia irían al banco frente a Talleres

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Los vehículos eran conducidos por ciudadanos bolivianos y el monto decomisado asciende a unos 7 millones de dólares. Advierten por una nueva modalidad que se replica en otras rutas de Latinoamérica
Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe
Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo
Policiales

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas
La Ciudad

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista
Economía

El dólar y el riesgo país cerraron la semana con tendencia alcista

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto
La Ciudad

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares estadounidenses
Economía

El Banco Central habilitó el pago de sueldos en dólares estadounidenses

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Dos goles anulados al mismo jugador de Central: en el segundo el VAR corrigió, pero sirvió de poco

Jugó en Newells, se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

Jugó en Newell's, se retiró muy joven y hoy trabaja en la función pública

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

En Rosario hay 450 bares obligados a tener mesas y sillas atornilladas

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

El uno x uno de Central: Julián Fernández y Campaz, de lo mejor del Canalla ante Belgrano

Newells debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Newell's debe esquivar otra inoportuna baja en el corazón del mediocampo

Ovación
Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newells
Ovación

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newells

Un ex-Central marcó la diferencia en un partido clave para el futuro de Newell's

Franco Colapinto: el gran golpe sobre la mesa, el golpe en serio y el del anuncio por venir

Franco Colapinto: el gran golpe sobre la mesa, el golpe en serio y el del anuncio por venir

El ex-Newells que volvió al fútbol argentino y debutará justamente contra el Rojinegro

El ex-Newell's que volvió al fútbol argentino y debutará justamente contra el Rojinegro

Policiales
Allanamientos en Villa La Lata para terminar con una banda barrial de venta de drogas
Policiales

Allanamientos en Villa La Lata para terminar con una banda barrial de venta de drogas

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

Desbaratan una banda que llevaba cocaína desde Salta hasta la Ciudad de Buenos Aires

Desbaratan una banda que llevaba cocaína desde Salta hasta la Ciudad de Buenos Aires

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

Tras la polémica liberación, volvieron a detener al papá de Sofía Delgado en San Lorenzo

La Ciudad
Invitan a periodistas a una jornada sobre ciudadanía digital, derechos humanos e inteligencia artificial
La Ciudad

Invitan a periodistas a una jornada sobre ciudadanía digital, derechos humanos e inteligencia artificial

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Accidente en barrio Martin: un taxi se incrustó en un local de milanesas

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras

Acueducto Gran Rosario: presentaron las ofertas para la segunda etapa de obras

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

Paritarias: Amsafé rechazó la oferta de aumento salarial y va al paro en agosto

Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina
El Mundo

Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja
Policiales

Internaron a una mujer con quemaduras graves y le pusieron custodia a su pareja

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Por Thamina Habichayn
La Ciudad

Violencia de género: la mitad de las tobilleras duales se usa en Rosario

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo
La Ciudad

Refuerzan los controles de tránsito por los festejos del Día del Amigo

El consumo de cerdo en Argentina creció un 300% en dos décadas
Economía

El consumo de cerdo en Argentina creció un 300% en dos décadas

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco
Policiales

La madre de un preso que ordenó balear un micro penitenciario fue condenada por organizar una banda narco

Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor
Zoom

Netflix: una película corta, inquietante e impredecible causa furor

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 
La Ciudad

Murió Horacio Quiroga, el arquitecto que hizo realidad el Parque de España 

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia
Información General

Quién fue María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia

Carta de un árabe a los argentinos

Por Elías Soso / Presidente honorario de Came y de la Asociación Empresaria de Rosario
Opinión

Carta de un árabe a los argentinos

A 91 años del asesinato del senador santafesino Enzo Bordabehere: cuatro disparos en pleno recinto del Congreso
Política

A 91 años del asesinato del senador santafesino Enzo Bordabehere: cuatro disparos en pleno recinto del Congreso

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda
Policiales

Crimen de Marcos Guenchul: siete años de controversia judicial y una familia que lo recuerda

Justicia y mandato constitucional: una reforma impostergable
En foco

Justicia y mandato constitucional: una reforma impostergable

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario
La Ciudad

¿Racismo en Argentina?: qué dicen africanos y haitianos que viven en Rosario

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes nublado con leve ascenso de la temperatura

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: UPCN y ATE aceptaron la oferta salarial de la provincia

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe
La Región

Adelantaron qué meses serían los más críticos de El Niño en Santa Fe

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema
Información General

El gobierno busca impulsar el crédito hipotecario: cómo funcionaría el nuevo esquema

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores
La Ciudad

Feria del Libro en Rosario 2026: cómo es la inscripción para librerías, editoriales y autores

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosario activó el protocolo antipicadas: operativos permanentes y multas de hasta $5,7 millones