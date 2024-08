Julián Álvarez habló tras su llegada a Atlético de Madrid: "Estoy muy ilusionado"

“Ahora me toca demostrar adentro de la cancha”, destacó el jugador surgido en River, que explicó el origen de su apodo, Araña. “Viene de muy chico. Cuando tenía tres o cuatro años jugando con mis hermanos y algunos amigos de un día para el otro empezaron a llamarme así. Toda la gente del pueblo me llamó siempre por Araña, capaz me decían Julián y ni me daba vuelta”, relató.