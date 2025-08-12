El defensor de Central Facundo Mallo vuelve a estar en la mira de un equipo histórico de Brasil

Hace 18 días La Capital anticipó el interés por el zaguero uruguayo y en aquel país informan que ya hubo contactos con el canalla.

El Central del segundo semestre tiene problemas con el gol, pero -en cambio- es un equipo sólido en defensa que tiene el arco invicto desde que comenzó el torneo Clausura. "Eso de mantener el arco en cero empieza a ser una costumbre", resaltó esta semana, Jorge Broun.

Hace tiempo que el sistema defensivo del equipo de Ariel Holan luce sólido, y una de las claves en ese aspecto del juego es el buen rendimiento individual de algunos futbolistas, sobre todo de los dos integrantes de la zaga central: Facundo Mallo y Carlos Quintana.

Aunque jugó poco en lo que va del torneo Clausura, producto de una lesión, el uruguayo es un jugador clave en el sistema defensivo de los canallas. Desde que llegó al club, Mallo se destacó por sus buenas actuaciones, por su liderazgo y también por algunos goles clave.

Su buen rendimiento lo pusieron en la mira de un club histórico de Brasil. Tal como publicó La Capital el 25 de julio, hace ya 18 días, el defensor está en la mira nada más ni nada menos que del Santos FC, el equipo donde juega Neymar.

>>Leer más: Giovani Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre la posibilidad de volver

El equipo que alumbró a "O rey" Pelé no marcha bien en el Brasileirao, el campeonato nacional brasileño. Jugó 18 partidos, de los cuales ganó seis, empató tres y perdió los otros nueve. El equipo tiene problemas para convertir, pero sobre todo muestra serias dificultades en la defensa y tiene saldo negativo: metió 20 goles, pero le marcaron 23.

Ya hubo contactos por el uruguayo

Es la razón por la que el club brasileño puso la mira en Mallo. Según informan en Brasil, Santos ya se contactó con Central para iniciar negociaciones por el zaguero uruguayo. Es probable que los directivos también hayan hablado ya con el jugador. En Santos esperan una respuesta, aunque preliminarmente se sabe que Central no tiene interés en desprenderse del defensor.

El equipo brasileño no parece tener otros jugadores de ese puesto en la mira. La apuesta es por Mallo y en Villa Belmiro tienen expectativas de encausar la negociación con los canallas.