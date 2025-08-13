La Capital | Ovación | Central

Un club grande de Alemania contactó a Central para llevarse al defensor Juan Giménez

Borussia Dortmund no es el único interesado por el zaguero juvenil. Existen “equipos importantes” que desean contratarlo, entre ellos Arsenal de Inglaterra

13 de agosto 2025 · 06:10hs
Juan Giménez

Juan Giménez, de 19 años, irrumpió en la primera de Central y captó el interés de clubes de Europa.

El nombre viene sonando desde hace un tiempo, aunque nunca hubo ninguna información oficial al respecto de una negociación por el pase del defensor de parte de los clubes en cuestión. Solo rumores y trascendidos. De todos modos, puede considerarse como concreta la posibilidad de que Juan Giménez emigre de Rosario Central, dueño de la ficha del marcador central de 19 años, a Borussia Dortmund.

Eso sí, si el objetivo de ambos clubes es el de cerrar la operación en este mercado, hay tiempo límite. Es que, para el fútbol alemán, el libro de pases baja su persiana el próximo lunes 1º de setiembre. Hasta ese día, los de Dortmund tendrán la chance de conseguir los servicios de Giménez.

En Central, solo reconocen haber recibido contactos de parte de Borussia Dortmund preguntando por la situación de Giménez. Algún “sondeo”, como se le llama habitualmente en la jerga. Pero la fuente auriazul consultada al respecto dejó en claro también que los alemanes no fueron los únicos interesados por Giménez en este último tiempo.

Arsenal de Inglaterra se suma a la lista

Y sin dar nombre puntual de esos clubes, indicó que se trata de “otros equipos importantes del fútbol europeo”. ¿Arsenal de Inglaterra? Según las averiguaciones realizadas al respecto, puede ser otro de los que tiene a Giménez en lista de apuntados como posible refuerzo.

Pero en las últimas horas surgió una novedad que puede obligar a Borussia Dortmund a avanzar en los próximos días con más determinación por la contratación de un defensor como refuerzo. Es que Niklas Sule, marcador central titular del equipo alemán, sufrió una importante lesión muscular que, según confirman medios de aquel país, lo dejaría más de dos meses fuera de las canchas.

Juan Giménez, entre los mencionados

Para cubrir la baja de Sule, según consigna la cuenta de la red social X “Bundesliga Insider” (con casi 150 mil seguidores) habría tres jóvenes candidatos: Eivind Helland (20 años), que juega en el Brand de Noruega; Diego Aguado (18), cuyo pase pertenece a Real Madrid de España; y Juan Giménez.

>> Leer más: Central tiene problemas con el gol y debe mejorar la puntería: es el único equipo que no convirtió en jugadas

¿Cuánto podría ofertar Borussia Dortmund por el pase de Juan Giménez? El valor de referencia del jugador en el sitio web de datos y estadísticas de fútbol mundial Transfermarkt está tasado en 3 millones de euros. Ese valor de referencia está muy por debajo de lo que pretendería Central.

Además, en las últimas horas, trascendió en sitios web europeos que se dedican a la información del mercado de pases, que los alemanes estarían dispuestos a ofrecer unos 6 millones de euros por el pase de Giménez.

“Tratativas avanzadas”

Pero nadie, ni desde club alemán ni desde Rosario Central, confirmó que esto fuera cierto. Es más, en Arroyito hasta niegan negociaciones formales, aunque desde Alemania hay varios que afirman lo contrario. Y hasta se animan a señalar que existen “tratativas avanzadas” para cerrar la operación de venta del pase de Giménez al Dortmund.

La realidad es que el currículum de Juan Giménez es muy tentador como para que los ojeadores de equipos europeos que trabajan en América no lo apunten, al menos, como “un buen proyecto”.

GimenezLV
Juan Giménez en el día de su debut en primera, en cancha de River, cuando Central era dirigido por Miguel Angel Russo.

Juan Giménez en el día de su debut en primera, en cancha de River, cuando Central era dirigido por Miguel Angel Russo.

Es que, con 19 años, el zaguero ya jugó 24 partidos en la primera de Rosario Central. Debutó el pasado 7 de abril de 2024, cuando fue titular en la derrota auriazul ante River en el Monumental por 2 a 1.

Además, Giménez disputó 7 partidos de reserva en Central. Y también participó de la Copa Libertadores sub-20, en la que sumó otros 5 partidos más.

Su paso por las selecciones juveniles

A estos números de lo que Giménez lleva jugado en Central hay que agregar su experiencia con las selecciones juveniles.

Es que el marcador central, que cuenta con contrato vigente con Central hasta diciembre de 2027, ya disputó eliminatorias sudamericanas y el Mundial sub 17 de Indonesia.

>> Leer más: Giovani Lo Celso la rompe en el Betis pero no olvida a Central: qué dijo sobre la posibilidad de volver

Y este año volvió a tomar parte de la eliminatoria continental, pero para el seleccionado argentino sub-20. En Venezuela, el equipo que dirige Diego Placente, consiguió el boleto para participar en el Mundial de Chile, que comenzará a fines de setiembre próximo. En total, entre amistosos, eliminatorias sudamericanas y encuentros de Mundial juvenil, Giménez ya disputó 20 encuentros, y fue titular en 18 de ellos.

Juan2
Juan Giménez, con la camiseta argentina en el seleccionado sub-20.

Juan Giménez, con la camiseta argentina en el seleccionado sub-20.

Por último, en lo que va de este torneo Clausura, Giménez jugó en dos de los cuatro partidos que se llevan disputados. Y lo hizo siempre ingresando desde el banco.

El defensor sumó hasta aquí 38’ minutos en cancha: 2’ ingresando desde el banco para sustituir a Franco Ibarra, en el final del triunfo ante Lanús como visitante, por la 2ª fecha (1 a 0), y 36’ reemplazando a Carlos Quintana en el empate sin goles contra San Martín de San Juan en Arroyito, por la 3ª fecha.

