Central: Agustín Módica reaparecerá contra Riestra, pero en el partido de reserva

El delantero participará este jueves del partido que se jugará en el predio Arroyo Seco. Se desgarró antes del inicio del Clausura y todavía no pudo jugar

Agustín Módica superó un desgarro y fue convocado para el partido que jugará la reserva de Central.

El delantero Agustín Modica , que todavía no sumó ni un minuto en la primera división de Central en el Clausura debido a un desgarro, se recuperó y vuelve a estar a disposición. El atacante fue convocado para el partido que la reserva auriazul jugará contra Deportivo Riestra este jueves, a las 15 , en el predio auriazul de Arroyo Seco.

Módica sufrió un desgarro en el aductor derecho durante un entrenamiento que le impidió estar para el debut de Central en el Clausura, frente a Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. Su puesto fue ocupado por el retornado Alejo Veliz.

La lesión quedó atrás y Módica participará del encuentro de la reserva canalla, por la 5ª fecha del torneo.

Central ocupa la 10ª posición, con 6 unidades, mientras que Riestra se encuentra 9º, con la misma candidad de puntos pero mejor diferencia de gol.

#Reserva | Central recibirá a Riestra en Arroyo Seco El encuentro se disputará este jueves a las 15 hs.

En reserva, pensando en el clásico

El partido le servirá a Módica para volver a sumar minutos y, seguramente, es intención del entrenador Ariel Holan de que tenga algo de ritmo para el clásico rosarino del sábado 23 de agosto.

Otro futbolista con minutos en la primera división y que reaparecerá, en la reserva, es Fabricio Oviedo.

En el mismo predio de Arroyo Seco, pero por la mañana, el plantel de primera división de Central practicará para el partido del sábado 16 de agosto, en el Gigante, también con Deportivo Riestra.

Luego, al mediodía, el defensor Carlos Quintana hablará en conferencia de prensa.