Central: Agustín Módica reaparecerá contra Riestra, pero en el partido de reserva

LA CIUDAD
Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
La Ciudad
Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a siamesas rosarinas
La Ciudad
Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"
Política
Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores
Información General
Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión
Información General
Preocupación por un brote de listerosis por el consumo de queso: síntomas y advertencias
Salud
Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario
POLICIALES
¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol
Economía
Pullaro y Llaryora: "Los gobernadores estamos garantizando la paz social"
La Región
Juicio por abuso sexual: piden nueva sentencia por "estereotipos de género inadmisibles"
La Ciudad
Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto
Política
¿Por qué en la Convención Constituyente se habló de Mercurio retrógrado?
LA CIUDAD
Un colectivero se descompensó y chocó contra un árbol en Pichincha
La Ciudad
Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario
La Ciudad
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación
La Región
El joven de Fray Luis Beltrán consiguió donante y será operado en el Garrahan
POLICIALES
Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un miércoles más fresco y con fuertes ráfagas de viento
Policiales
Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"
Ovación
"Newell's es un equipo duro, que corre y mete mucho", dijo Lucas Pusineri, el DT de Atlético Tucumán