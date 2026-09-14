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Virginia Deluzio, una presencia destacada y homenajeada en los Juegos Suramericanos

Ganó medallas de oro a los 15 años en los Juegos Odesur y fue distinguida antes de la actividad de gimnasia artística en el Invencible Arena

14 de septiembre 2026 · 22:26hs
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Virginia Deluzio (derecha) junto a su entrenadora Marta Díaz. La gimnasta rosarina recibió una mención especial por su gran trayectoria.

Virginia Deluzio (derecha) junto a su entrenadora Marta Díaz. La gimnasta rosarina recibió una mención especial por su gran trayectoria.

Este lunes hubo muchos festejos argentinos en el Invencible Arena del parque Independencia, con la medalla dorada del equipo femenino de gimnasia artística. Pero los Juegos Suramericanos se engalanaron además por la presencia de Virginia Deluzio, la gimnasia rosarina que tanta huella dejó.

En el mismo lugar donde este miércoles el rosarino Luca Alfieri irá por una nueva medalla hubo una presencia destacada: la de otra rosarina que hizo mucho ruido en el deporte, conquistando por ejemplo una medalla de oro en los Odesur 2006: Virginia Deluzio, a las 15 años, algo inédito.

Deluzio engalanó la jornada en el parque Independencia, adonde fue invitada para recibir una mención especial por su destacada trayectoria en el deporte, por ganar la medalla de oro en barras asimétricas en los mencionados Juegos de Buenos Aires, además de conquistar plata y bronce.

>>Leer más: Segunda medalla rosarina en los Juegos Suramericanos, con el bronce de Naiara Sagasti

Qué dijo la exgimnasta Virginia Deluzio

La rosarina, que actualmente está dando clases en el Círculo Católico de Obreros y en Serodino, recibió por primera vez un reconocimiento de este tipo y le dijo a Ovación: “Fue muy lindo, fue una sorpresa, la verdad que no me lo esperaba”.

“Es la primera vez que me hacen un reconocimiento de este tipo, fue muy emocionante porque el estadio estaba repleto y mucha gente me reconoció”, dijo la rosarina, quien recibió la distinción antes de que comenzara la competencia donde hubo medalla de oro del equipo femenino. Estuvo acompañada por su exentrenadora Marta Díaz.

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