La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos, día 3: todo lo que hay que saber de las competencias en Rosario y Santa Fe

Con mucha presencia rosarina, los Juegos Suramericanos siguen su curso con máxima emoción y medallas en juego.

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

15 de septiembre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Franco Donato Mastroainni fue tercero este lunes y ahora va por medalla en patinaje artístico en los Juegos Suramericanos.

Franco Donato Mastroainni fue tercero este lunes y ahora va por medalla en patinaje artístico en los Juegos Suramericanos.

El martes promete ser de súper acción en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En una jornada donde habrá muchos rosarinos en competencia harán su presentación en sociedad el golf en el Rosario Golf Club, el vóley en el estadio cubierto Eduardo Newell, el remo, el Stand Up Paddle o surf de remo en la Costanera Este de Santa Fe; el circuito de ruta de ciclismo en Rafaela y Sóftbol en Paraná.

El programa del martes de los Juegos Suramericanos

En el Invencible Centro Acuático Provincial por la mañana se desarrollarán las series y por la tarde las finales en 1500m estilo libre femenino y masculino serie rápida, 100m mariposa femenino y masculino, 200m espalda femenino y masculino; 50m pecho femenino y masculino y 4x100m relevo estilo libre femenino y masculino.

En el mismo escenario tendrán lugar las finales de clavados: A las 11, trampolín individual 3 metros femenino y a las 13.34 trampolín individual 1 metro masculino.

El Estadio Salvador Bonilla, del Club Atlético Provincial, continuarán las competencias de esgrima. Por la tarde, se disputarán las finales en sable individual femenino y en espada individual masculino.

Paralelamente, en el Arena Invencible, desde las 16.20 se disputarán las finales día 1 de piso masculino, barra fija masculino, caballo con arzones masculino, anillas masculino, salto masculino, viga de equilibrio femenino, piso femenino, barras asimétricas femenino y salto femenino.

En el Gimnasio 5, del mismo club, se disputarán las finales en levantamiento de pesas. A las 12, 70 kg. masculino; a las 14, 57 kg. femenino; a las 16, 75 kg. masculino y a las 17.30, 61 kg. femenino.

En el Picadero de La Rural, tendrán lugar los cuartos de final de vóley playa.

En el Patinódromo Municipal habrá patinaje artístico (el rosarino Donato Mastroianni va por la medalla) y patinaje de velocidad, disciplina en la que a las 16 se disputará la final de 5.000 metros por puntos, donde competirá la rosarina Naiara Loreley Sagasti, entre otras pruebas.

Desde las 10, en el Estadio Jorge Newbery, en tanto, continuarán las pruebas de pentatlón moderno.

>>Leer más: Segunda medalla rosarina en los Juegos Suramericanos, con el bronce de Naiara Sagasti

Finalmente, desde las 9, en el Rosario Golf Club se disputarán las primeras rondas en individual masculino, femenino y equipos mixtos; mientras que en el estadio cubierto de Newell’s Old Boys, a las 15, Argentina (con la rosarina Martina Bednarek en el plantel) enfrentará a Paraguay en vóley.

En Rafaela proseguirán los combates de boxeo en el Invencible Rafaela. En la misma ciudad, habrá ciclismo BMX y el circuito rutas. A las 9 se disputará la final contrarreloj individual fememino y a las 11 la masculina.

En el Centro Internacional de Tiro, en Recreo, se disputarán las finales de pistola de aire mix de 10m y de rifle aire mixto de 10 m.

En Santa Fe continuará la actividad en bochas en la Estación Belgrano, mientras que en el estadio ASH, Las Leonas se medirán con Uruguay desde las 16.

En la Costanera Este de la capital provincial, desde las 9, se disputarán las series de remo disciplina en la que competirán Emiliano Calderón, Elena Cerrudo, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco, todos del club Regatas Rosario. En el mismo escenario, al mediodía, se correrá el sprint masculino, series y final de SUP, con la participación del rosarino Santino Luca Basaldella.

En el Estadio Mundialista de Paraná se jugará la ronda preliminar de softbol femenino en las que Argentina enfrentará en primer turno a Bolivia y luego a Colombia.

Noticias relacionadas
Virginia Deluzio (derecha) junto a su entrenadora Marta Díaz. La gimnasta rosarina recibió una mención especial por su gran trayectoria.

Virginia Deluzio, una presencia destacada y homenajeada en los Juegos Suramericanos

La felicidad de Naiara Sagasti, que buscará este martes nuevas medallas. Consiguió la de bronce en los 1000 metros de patinaje de velocidad de los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos, día 2: medalla rosarina y muchos oro, en gimnasia, esgrima y natación

El comienzo de los Juegos Suramericanos en el Monumento a la Bandera dio inicio a más de dos semanas de deportes en Rosario.

Un tuit libertario, los Juegos y la masculinidad frágil

Naiara Sagasti festeja el bronce conseguido en patinaje de velocidad, su primera medalla internacional.

Segunda medalla rosarina en los Juegos Suramericanos, con el bronce de Naiara Sagasti

Ver comentarios

Las más leídas

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Lo último

Argentina ganó tres medallas en el histórico debut de los esports

Argentina ganó tres medallas en el histórico debut de los esports

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

El conmovedor mensaje del jugador de Vélez que fue operado de urgencia en Rosario

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

Pablo Javkin recorrió escenarios de los Juegos Suramericanos 2026

Tras el crimen de la anciana golpeada en barrio Ludueña, demoraron a un sospechoso

La investigación sobre la muerte de Clorinda Medina derivó en el arresto de un hombre que vive en la calle

Tras el crimen de la anciana golpeada en barrio Ludueña, demoraron a un sospechoso
El fenómeno de El Niño complica la organización de la Fiesta de las Colectividades

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El fenómeno de El Niño complica la organización de la Fiesta de las Colectividades

Tragedia en la costanera: este martes se conoce el veredicto para López Gagliasso
Policiales

Tragedia en la costanera: este martes se conoce el veredicto para López Gagliasso

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste
La Ciudad

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una atleta sufrió incontinencia intestinal, siguió compitiendo y ganó

Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

El resultado que perjudicó a Newells y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

El resultado que perjudicó a Newell's y lo dejó fuera de los puestos de clasificación

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Mataron a una rosarina que aspiraba a ser gendarme y detuvieron a su pareja

Ovación
Newells y el reloj: los momentos clave donde rinde más y menos en los partidos

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's y el reloj: los momentos clave donde rinde más y menos en los partidos

Newells y el reloj: los momentos clave donde rinde más y menos en los partidos

Newell's y el reloj: los momentos clave donde rinde más y menos en los partidos

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Central: Ignacio Ovando, el pibe que juega como un veterano y sueña en grande

Luca Pasinato: Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada

Luca Pasinato: "Se dio el partido perfecto y el clásico quedó en Tablada"

Policiales
Tragedia en la costanera: este martes se conoce el veredicto para López Gagliasso
Policiales

Tragedia en la costanera: este martes se conoce el veredicto para López Gagliasso

Tras el crimen de la anciana golpeada en barrio Ludueña, demoraron a un sospechoso

Tras el crimen de la anciana golpeada en barrio Ludueña, demoraron a un sospechoso

Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

Una casa barco y un hidroavión en Alvear: qué se sabe del presunto narco detenido en San Nicolás

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

Se entregó otro de los hinchas que robaron al vendedor de Rondeau y Olivé

La Ciudad
Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste
La Ciudad

Un colectivo se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en la zona oeste

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

Medicamentos: el oficialismo busca hacer permanente el sistema de Compras Ágiles

El fenómeno de El Niño complica la organización de la Fiesta de las Colectividades

El fenómeno de El Niño complica la organización de la Fiesta de las Colectividades

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Recta final para la reapertura de otro bar en el Parque España

Cada argentino come casi 5 kilos menos de carne vacuna por año que en 2025
Economía

Cada argentino come casi 5 kilos menos de carne vacuna por año que en 2025

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno
Zoom

La Sinfónica Provincial de Rosario cierra su ciclo de conciertos con un estreno

Milei y el peronismo frente a las elecciones de 2027: qué reveló una nueva encuesta
Política

Milei y el peronismo frente a las elecciones de 2027: qué reveló una nueva encuesta

Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock
Juegos Suramericanos

Furor por Capi: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión
Policiales

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión

Es una farsa: Trump dijo que hay una enferma conspiración contra la IA
Información General

"Es una farsa": Trump dijo que hay una "enferma conspiración" contra la IA

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú
Información General

Una camioneta explotó al entrar a un campo minado entre Chile y Perú

Nacieron en India y las adoptaron en Países Bajos: no sabían que son hermanas
Información General

Nacieron en India y las adoptaron en Países Bajos: no sabían que son hermanas

Sueños Compartidos: condenaron a López y los hermanos Schoklender
Política

Sueños Compartidos: condenaron a López y los hermanos Schoklender

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Pullaro: En Rosario teníamos alta la expectativa, pero ya se superó
Juegos Suramericanos

Pullaro: "En Rosario teníamos alta la expectativa, pero ya se superó"

Quedó preso acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Quedó preso acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez

Más demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan de obra social
La Ciudad

Más demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan de obra social

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados
La ciudad

Fuerte choque y vuelco en barrio Lourdes con tres autos involucrados

Mirtha Legrand fue dada de alta y volvió a su casa: qué dice el parte médico
Zoom

Mirtha Legrand fue dada de alta y volvió a su casa: qué dice el parte médico