Juegos Suramericanos, día 3: todo lo que hay que saber de las competencias en Rosario y Santa Fe

Con mucha presencia rosarina, los Juegos Suramericanos siguen su curso con máxima emoción y medallas en juego.

Franco Donato Mastroainni fue tercero este lunes y ahora va por medalla en patinaje artístico en los Juegos Suramericanos.

El martes promete ser de súper acción en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 . En una jornada donde habrá muchos rosarinos en competencia harán su presentación en sociedad el golf en el Rosario Golf Club, el vóley en el estadio cubierto Eduardo Newell, el remo, el Stand Up Paddle o surf de remo en la Costanera Este de Santa Fe; el circuito de ruta de ciclismo en Rafaela y Sóftbol en Paraná.

En el Invencible Centro Acuático Provincial por la mañana se desarrollarán las series y por la tarde las finales en 1500m estilo libre femenino y masculino serie rápida, 100m mariposa femenino y masculino, 200m espalda femenino y masculino; 50m pecho femenino y masculino y 4x100m relevo estilo libre femenino y masculino.

En el mismo escenario tendrán lugar las finales de clavados: A las 11, trampolín individual 3 metros femenino y a las 13.34 trampolín individual 1 metro masculino.

El Estadio Salvador Bonilla, del Club Atlético Provincial, continuarán las competencias de esgrima. Por la tarde, se disputarán las finales en sable individual femenino y en espada individual masculino.

Paralelamente, en el Arena Invencible, desde las 16.20 se disputarán las finales día 1 de piso masculino, barra fija masculino, caballo con arzones masculino, anillas masculino, salto masculino, viga de equilibrio femenino, piso femenino, barras asimétricas femenino y salto femenino.

En el Gimnasio 5, del mismo club, se disputarán las finales en levantamiento de pesas. A las 12, 70 kg. masculino; a las 14, 57 kg. femenino; a las 16, 75 kg. masculino y a las 17.30, 61 kg. femenino.

En el Picadero de La Rural, tendrán lugar los cuartos de final de vóley playa.

En el Patinódromo Municipal habrá patinaje artístico (el rosarino Donato Mastroianni va por la medalla) y patinaje de velocidad, disciplina en la que a las 16 se disputará la final de 5.000 metros por puntos, donde competirá la rosarina Naiara Loreley Sagasti, entre otras pruebas.

Desde las 10, en el Estadio Jorge Newbery, en tanto, continuarán las pruebas de pentatlón moderno.

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Finalmente, desde las 9, en el Rosario Golf Club se disputarán las primeras rondas en individual masculino, femenino y equipos mixtos; mientras que en el estadio cubierto de Newell’s Old Boys, a las 15, Argentina (con la rosarina Martina Bednarek en el plantel) enfrentará a Paraguay en vóley.

En Rafaela proseguirán los combates de boxeo en el Invencible Rafaela. En la misma ciudad, habrá ciclismo BMX y el circuito rutas. A las 9 se disputará la final contrarreloj individual fememino y a las 11 la masculina.

En el Centro Internacional de Tiro, en Recreo, se disputarán las finales de pistola de aire mix de 10m y de rifle aire mixto de 10 m.

En Santa Fe continuará la actividad en bochas en la Estación Belgrano, mientras que en el estadio ASH, Las Leonas se medirán con Uruguay desde las 16.

En la Costanera Este de la capital provincial, desde las 9, se disputarán las series de remo disciplina en la que competirán Emiliano Calderón, Elena Cerrudo, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco, todos del club Regatas Rosario. En el mismo escenario, al mediodía, se correrá el sprint masculino, series y final de SUP, con la participación del rosarino Santino Luca Basaldella.

En el Estadio Mundialista de Paraná se jugará la ronda preliminar de softbol femenino en las que Argentina enfrentará en primer turno a Bolivia y luego a Colombia.