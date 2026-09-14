Juegos Suramericanos, día 2: medalla rosarina y muchos oro, en gimnasia, esgrima y natación

La rosarina Naiara Sagasti logró el tercer lugar en los 1.000 metros sprint individual femenino. Argentina cosechó este lunes 21 medallas, 9 de ellas de oro

La felicidad de Naiara Sagasti, que buscará este martes nuevas medallas. Consiguió la de bronce en los 1000 metros de patinaje de velocidad de los Juegos Suramericanos.

Para los de la Cuna de la Bandera, la medalla de bronce que cosechó este lunes Naiara Sagasti brilla como el oro. Quizás porque lo consiguió en su tierra, en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ante su gente, lo que le da un sabor distinto. La rosarina, que en Asunción 2022 culminó octava en 10.000 metros puntos + eliminación y octava en 10.000 metros puntos, obtuvo en el Patinódromo Municipal Rosario el tercer puesto y la medalla de bronce en la final de 1.000 metros sprint individual femenino, en las pruebas de patinaje de velocidad. Su presea sumó para que Argentina finalice la segunda jornada de competencia con 21 medallas, 9 de oro, 4 de plata y 8 de bronce, para totalizar 32 y quedar en el segundo lugar del medallero.

Donatto Mastroianni, en tanto, joven oriundo de Armstrong, obtuvo este lunes un destacado puntaje en la primera jornada de competencia de patinaje artístico al finalizar tercero. Este martes continuará la actividad y se definirán las medallas.

En el Arena Invencible continuaron este lunes las competencias de gimnasia artística, disciplina en la que Argentina cosechó una medalla de plata y dos de oro: una de ellas en equipos. Esa tuvo la particularidad de que Las Fénix son las primeras en arrebatarles a Brasil la medalla de oro por equipos en gimnasia artística en los Juegos Suramericanos, distinción que ostentaban desde 1994.

Integraron el equipo argentino Emilia Acosta, Isabella Ajalla, Fila Dalinger, María Delfina Estoco, Rocío Saucedo y Julieta Lucas. Julieta Lucas ganó el oro en el all around individual, mientras que Emilia Acosta se quedó con la plateada en la misma disciplina.

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También en el Cross Country

Otra medalla dorada llegó por el lado del Cross Country masculino de Mountain Bike, donde el ciclista mendocino Fernando Contreras hizo historia en el circuito MTB del Autódromo de Rafaela al subirse al sitial más alto del podio.

Contreras completó el recorrido en 1:24:27 y superó al brasileño Alex Malacarne, mientras que Ulan Bustos terminó tercero. El triunfo representa un hecho histórico para el deporte nacional, ya que Argentina nunca había conseguido una medalla en esta disciplina dentro de los Juegos Suramericanos.

En las finales de Cross Country Olímpico femenino, las chilenas marcaron la diferencia. Catalina Vidaurre se quedó con la medalla de oro, Florencia Monsálvez con la de plata y la brasileña Karen Olimpio con la de bronce.

Sin la presencia del campeón olímpico José “Maligno” Torres Gil, el neuquino Manuel Turone alcanzó el primer lugar con 80,00 puntos en BMX Freestyle. Este martes desde las 15:30 se disputará la final.

La esgrima, en el Salvador Bonilla

En el estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial, en tanto, continuaron las pruebas de esgrima. Para no ser menos que su hermano Pascual, Isabel Di Tella se quedó con la medalla de oro en esgrima en la prueba de espada individual femenino tras superar en la final a la peruana María Doig por 15-12.

En su camino a la presea, la atleta, que nació el 10 de junio de 1993 en Oxfordshire, Reino Unido, primero eliminó por 15-10 a la venezolana Lizze Asis, luego a la chilena Analía Fernández por 15-12 y a la paraguaya Gabriela Viveros por 15-14 en la semifinal.

En florete individual masculino, Augusto Servello ganó la medalla de oro al imponerse a su compatriota Andrea Nigosanti 15-10, quien se quedó con la de plata.

Mucho oro en el Centro Acuático Provincial

En el Invencible Centro Acuático Provincial, por la tarde se disputaron las finales en natación. En la clasificación en los 50 metros mariposa masculino Santiago Grassi terminó primero y estableció récord de los Juegos Suramericanos en el Heat 1, mientras que Ulises Cazau finalizó también en el primer lugar en el Heat 2. Argentina cosechó oro con Cecilia Dieleke, que se quedó con el oro en los 100 metros espalda femenino; Macarena Ceballos en los 200 metros pecho femenino y con la posta 4 x 100m relevo combinado femenino. Laila Chain fue medalla de plata en los 400 m combinados femenino y José Materano, bronce en los 100 metros espalda masculino.

Los ganadores de las distintas finales fueron: en los 400m combinados femenino (Agatha Marcondes, Brasil) y masculino (Stephan Steverink, Brasil); 100m espalda masculino (Guilherme Basseto, Brasil); 200m pecho masculino (Caio Pumputis, Brasil); 200m estilo libre femenino (Aline Rodrigues, Brasil) y masculino (Stephan Steverink, Brasil), 50m mariposa femenino (Lismar Lyon, Venezuela) y masculino (Jorge Otaiza, Venezuela).

En las pista del Jockey Club

En las pistas que el Jockey Club Rosario posee en Fisherton, tuvieron lugar las finales de adiestramiento por equipos competencia donde Argentina logró la medalla de bronce en la final por equipos. La formación nacional estuvo integrada por Verónica Malberti, Federico De Michelis, Diane Amendolara y Leonardo Antonio Godoy. La medalla de oro fue para Ecuador y la de plata para Brasil.

En Gimnasio 5 del Club Provincial se disputaron las finales de levantamiento de pesas. En la categoría 60Kg Masculino Total Ramiro Palumbo culminó en el cuarto lugar. El oro fue para Duvan Ferrer (Colombia), la plata para Jefferson Gómez (Venezuela) y el bronce para Alexandro Liuzzi (Paraguay). En 65Kg Masculino total Domingo Meza fue quinto. Francisco Mosquera (Colombia) se quedó con el oro, Luis Bardalez (Perú) con la plata y Thiago Felix (Brasil) con el bronce.

En el Picadero de la Rural

En el Picadero de la Rural, en vóley playa, la dupla femenina argentina integrada por Morena Abdala y Agostina Ghigliazza cayó ante la dura dupla paraguaya integrada por Michelle Valiente y Giuliana Corrales 2-0 (21-10 y 21-15). Por el lado de los varones, tal como se preveía, los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso no tuvieron inconvenientes en superar a la dupla boliviana integrada por Edson y Rodrigo Pérez 2-0 (21-12 y 21-13) y se metieron en los cuartos de final.

En el remodelado L2 Arena, ubicado en el Mercado del Patio, Bruno “Néctar” Coleff se convirtió en el primer medallista argentino de Esports en los Juegos Suramericanos al quedarse con la presea plateada en Assetto Corsa GT.

También en Rafaela y Santa Fe

En Rafaela continuaron las jornadas de boxeo en el Invencible. Por el lado de las mujeres, Melanie Martínez venció 3-2 a la brasileña Tatiana Chaga y avanzó a las semifinales de la categoría de hasta 54kg y Lucía Muello derrotó por puntos (5-0) a Youly Leon y se aseguró la medalla de bronce en la categoría-65 kg. Irá en semifinales frente a la ecuatoriana María Palacios. Por el lado de los varones, Pedro Arjona cayó ante el venezolano Alfonso Parra 5-0 en los cuartos de final de la categoría hasta 90kg.

En la capital provincial se disputó la primera de las cuatro jornadas de las pruebas de bochas en la Estación Belgrano. En el Estadio ASH hicieron su presentación los seleccionados argentinos. Por la mañana, Las Leonas, flamantes campeonas del mundo que desde su llegada revolucionaron la capital provincial, vapulearon a Paraguay 14-0; mientras que a la tarde, Los Leones destrozaron a Perú con un categórico 22-0.