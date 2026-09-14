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Luca Alfieri, primer medallista rosarino en los Juegos Suramericanos 2026: "Ni en mis mejores sueños estaba"

El joven de 24 años levantó la presea de bronce en gimnasia artística por equipos y peleará por otra medalla este miércoles en la categoría barras

Fermín Sanchez Duque

Por Fermín Sanchez Duque

14 de septiembre 2026 · 15:37hs
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La felicidad de Luca Alfieri

Andrés Mancini

La felicidad de Luca Alfieri, en la puerta de la Villa Suramericana. El rosarino consiguió la primera medalla rosarina en los Juegos Suramericanos.
El rosarino Luca Alfieri

Andrés Mancini

El rosarino Luca Alfieri, uno de los rostros más felices este martes en la Villa Suramericana.

Pocas emociones son tan especiales para un deportista como ganar en casa, más aún representando a la Argentina y ante sus seres más queridos. Luca Alfieri lo logró el pasado domingo, pero además se convirtió en el primer medallista rosarino de los Juegos Suramericanos 2026, con la de bronce en gimnasia artística por equipos.

Fue un placer enorme haberlo vivido acá en Rosario, siendo rosarino. Tiene un condimento superespecial. Haber competido como competí ayer, el resultado que tuvimos como equipo, todo en casa prácticamente con toda mi gente, familia, amigos y conocidos que vinieron a apoyar. Fue una locura”, afirmó Alfieri en diálogo con La Capital, con el pecho bien inflado de orgullo.

El gimnasta de 24 años tuvo una muy buena actuación en las pruebas individuales y logró la clasificación a la final en barra, donde peleará por otra medalla. “Ahora el foco tiene que estar donde corresponde, que es en la final del miércoles”, aclaró con expectativas por seguir sumando éxitos en su ciudad.

Al subirse al podio en el Invencible Arena, Luca no dejó pasar la emoción por haber alcanzado el logro con los colores celeste y blanco, pero también por haber sentido el fuerte apoyo de su público. “Es la primera vez que tuve la posibilidad de competir representando al país acá en Rosario, entonces fue increíble y lo disfruté muchísimo. Todo el condimento que lleva el ser local es otra cosa”, remarcó.

Si bien sostuvo que estuvieron “a muy poquito de quedar segundos, a un punto de Colombia”, insistió en que están “muy contentos por cumplir el objetivo de estar en el podio”.

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Entreno en el club Provincial desde que soy chico. A los 6 años arranqué gimnasia. De hecho, vi los cimientos del Invencible Arena, todos los días iba a entrenar y estaban construyéndolo”, reveló Alfieri, que además agregó: “Haber estado ahí parado con toda la gente en la tribuna, competir y subirnos al podio fue una locura hermosa. Es difícil, hay que saber manejar los nervios y las presiones. Hay veces que juegan a favor o en contra el estar de local, pero por suerte a mí me jugó muy a favor y lo pude disfrutar, que era el objetivo principal más allá del resultado. Encima logramos un tercer puesto por equipo”.

Rápidamente, por una nueva medalla

Apenas unas horas después de morder la medalla de bronce ante su gente, Luca confesó que bajó las revoluciones y llegó el cansancio, por lo que se tomó el lunes para descansar, con un entrenamiento “un poco más liviano”, después de “un día muy intenso”. Por eso, tendrá este martes para prepararse bien de cara a la final de barra del miércoles, donde definirá su lugar entre los ocho mejores de la disciplina.

“Vamos a darlo todo. Con el público ya no es presión, la verdad que es puro disfrute con ganas de que vuelva a estar el estadio explotado”, resaltó el rosarino, que invitó a todos los que “se quieran acercar y conocer, aunque no tengan idea de lo que es el deporte o no entiendan lo que es gimnasia”.

“Va a ser una locura hermosa, así que quiero volver a estar ahí y disfrutarlo como lo disfruté el domingo”, subrayó Alfieri, que aclaró que va “paso a paso” y que buscará tener una “rutina bien hecha”, lo que viene “trabajando desde hace mucho tiempo” para estos Juegos Suramericanos. “Después el resultado vendrá o no vendrá, ya no depende mucho de mí. Yo quiero subirme al aparato, pasarla bien, hacer lo mejor posible y disfrutar con mi gente”, destacó.

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Sus especialidades

Las diferentes disciplinas de la gimnasia artística hacen que cada uno de estos deportista sea versátil, debido a que se someten a las diferentes pruebas y buscar alcanzar el mejor nivel posible en cada una de ellas. Esta característica se cumplió perfectamente con Luca, quien reveló que es “especialista en arzones, paralelas y barra”, los tres aparatos en los que aporta para la selección argentina.

Me quedó una espinita porque sobre todo el aparato que más entreno es arzones, en el que últimamente mejor me ha estado yendo. Ayer, si bien hice la serie completa y salió buena serie, al tener dos argentinos por encima mío no clasifiqué a la final porque se clasifican solamente dos por país. Por puntaje estaría dentro de los ocho, pero por tener dos argentinos arriba no voy a estar en la final”, admitió Alfieri para La Capital.

De igual manera, valoró su clasificación en barra y sostuvo que se mantiene enfocado en pelear por una nueva medalla. “Va a ser una final muy dura porque hay mucho nivel acá en Sudamérica. Brasil, Colombia y Chile son países que están muy fuertes, pero somos Argentina, estamos de local y sé que vamos a estar peleando ahí cabeza con cabeza”, garantizó.

El apoyo de su familia y amigos

Luca reconoció que le dedicó esta presea a todos sus allegados y señaló: “Terminé el torneo y saludé a todos porque pasamos por muchas malas. Mi familia que siempre está atrás, mis amigos y mi novia, que vino con su familia desde La Plata, exclusivamente para verme. Fue dedicado a todos ellos”.

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“La verdad que es un placer enorme. Muchas veces pasamos por momentos que por ahí no salen tan bien y están ellos ahí bancándonos. Ayer que salió bien y se disfrutó, obviamente son los primeros que se merecen estar felices”, enfatizó el rosarino sobre la importancia de sus más cercanos para alcanzar un nuevo logro.

Alfieri sufrió una ruptura de ligamentos cruzados y meniscos hace dos años, mientras competía en la final de barra en un Panamericano. “Fue muy duro, sobre todo al principio, hasta que entendí que eso es parte del proceso, parte del alto rendimiento. Uno está exigiéndose al máximo en cada serie que presenta representando al país y son cosas que pueden pasar”, indicó.

“De eso se trata el deporte y la vida, de pasarla mal en su momento ante una adversidad, seguir, seguir y seguir hasta el día de hoy, que llegó algo que ni en mis mejores sueños estaba, que era disfrutarlo con toda esa gente en el estadio. Estos son los momentos donde uno dice que todo vale la pena”, remarcó Alfieri con emoción, en conversación con este medio.

Una puerta abierta

La medalla en los Juegos Suramericanos trajo gran emoción tanto para Luca como para sus compañeros, pero también reafirma la posibilidad de pelear por el sueño máximo. “Un Juego Olímpico es el sueño de todo deportista, es como llegar a la cumbre de un proceso deportivo. Después, en el transcurso de todo eso, hay muchos factores detrás que pueden hacer acercarte o no”, respondió ante la chance de estar en Los Ángeles 2028.

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Al respecto, Alfieri continuó: “Tengo muchos objetivos deportivos. Creo que todavía no estoy en mi mejor versión, todos los años estoy tratando de evolucionar y quiero, como gimnasta, poder dar más pelea. Así que no me pongo un solo objetivo específico deportivo, sino cada día ser mejor entrenando, cada día ser mejor compitiendo y que el día de mañana el resultado me sorprenda al encontrar mi mejor versión”.

Ese va a ser mi objetivo el día que me retire, saber que me retiré habiendo dado todo, habiendo llegado a más no poder. Si es en un Juego Olímpico, será en un Juego Olímpico, pero si es en algún otro torneo, será en algún otro torneo. Quiero que el futuro me sorprenda, pero con el compromiso de ser mejor día a día”, concluyó con orgullo y convicción el gimnasta rosarino que buscará su segunda medalla en estos Juegos Suramericanos de Santa Fe.

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