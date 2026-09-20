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Almirón cambia al arquero en Central: juega Werner y Ledesma va al banco ante Argentinos

El entrenador también confirmó que Verón será el reemplazante de Coronel en el lateral derecho. El partido empieza a las 17.

20 de septiembre 2026 · 16:02hs
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Axel Werner será el arquero titular de Central ante Argentinos Juniors en el Gigante.

Axel Werner será el arquero titular de Central ante Argentinos Juniors en el Gigante.

Central recibe este domingo a Argentinos Juniors en el Gigante, por la décima fecha del torneo Clausura. El equipo local asume el partido como una oportunidad para acortar distancias con un rival directo en dos frentes: el Clausura y la tabla anual.

El encuentro entre Central y Argentinos Juniors se jugará desde las 17 en Arroyito, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

El entrenador de Central, Jorge Almirón, trabajó durante toda la semana sabiendo que no podría incluir a Emanuel Coronel, quien debe cumplir con una fecha de suspensión. Desde el principio, pareció claro que su reemplazante natural sería Elías Verón.

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Alex Werner entra por Jeremías Ledesma

Una hora antes del partido, finalmente Almirón dio a conocer la formación, en la que efectivamente Verón será titular. Sin embargo, el técnico metió una sorpresa al incluir a Álex Werner como titular en lugar de Jeremías Ledesma.

El reemplazo en el arco ya había estado bajo análisis para el partido anterior de Central, que venció a Tigre en Victoria con un gol de penal de Di María, pero finalmente Ledesma se mantuvo como titular.

Este será el segundo partido de Werner desde que volvió a Central, tras su paso a préstamo por Aldosivi.

Central alistará a Alex Werner; Verón, Ignacio Ovando, Ezequiel Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez y Ángel Di María; Enzo Copetti y Jaminton Campaz.

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