Jorge Almirón tras la gran victoria: "Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta"

El entrenador canalla le dio un valor inmenso al triunfo frente a Barracas Central. Dijo que quedó "muy conforme" con el rendimiento del equipo

Jorge Almirón estuvo sereno en la conferencia de prensa pospartido, pero esa tranquilidad estuvo acompañada de la felicidad que sintió por el gran triunfo que su equipo logró como visitante ante Barracas Central, sobre todo porque el DT había puesto en cancha un equipo alternativo. "Hubo mucha seriedad y compromiso por la camiseta" , tiró.

Las palabras del entrenador canalla fueron por supuesto de elogios hacia todos sus futbolistas, incluso de aquellos que no viajaron, a los que tildó de "grandes líderes".

"En el partido tuvimos que hacer cambios obligados por el cansancio. Es normal que los chicos se agoten, pero lo hicimos bien. Además, los jugadores de experiencia hicieron un buen partido", dijo Almirón, quien apuntó que "le tocó debutar a Sebastián (Zaracho) y lo hizo muy bien".

El técnico declaró estar "muy contento por el resultado, por la entrega del equipo. No era fácil venir acá y el equipo lo hizo de muy buena manera" .

Almirón habló del recambio

Además, explicó su decisión del recambio. "El jueves hubo mucho desgaste, el tema de jugar de vuelta hoy podía provocar que alguno se resienta. Pero están todos bien. Más allá de que se entrenan todos los días, el trajín del partido se siente".

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Almirón, con gesto adusto, en la previa del partido ante Barracas Central, cuando no había luz. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Y agregó: "En general le doy mucho valor al resultado y sobre todo a la forma en la que jugamos en el primer tiempo. En el segundo tuvimos jugadas muy claras, pero no pudimos hacer el segundo gol".

"El rival te va metiendo, te pone doble 9 y por eso la zaga central se fue renovando. Estoy contento porque no es fácil entrar, sobre todo para los jóvenes. Por eso le doy mucho valor al resultado. Todos tuvieron mucha seriedad y compromiso por la camiseta. Estoy orgulloso con lo que hicieron", expresó.

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Un error en la planilla

Hubo una situación llamativa antes del partido. Federico Navarro apareció en la planilla, pero en su lugar salió a jugar Vicente Pizarro. "Fue un error mío de la planilla, por suerte lo pudimos subsanar. Hablé con Fede, que tenía muchas ganas de entrar. Pero por reglamento tuvo que quedar fuera del banco. Quién te dice que por ahí pueda estar el jueves".

Almirón destacó: "Con Belgrano perdimos, pero de ahí en más el equipo fue mejorando, saliendo a ganar en todos lados. Creo que mejoramos mucho el rendimiento".

Y de inmediato apuntó: "Sacamos adelante un partido bravo, son tres puntos muy valiosos. Ahora sí, a recuperarse porque muchos de los que estuvieron hoy les puede tocar otra vez el jueves. A los que se quedaron, seguro valoran mucho este resultado. Este grupo es muy sano, con buenos líderes. Una muestra de ello es lo de Facundo (Mallo), que hacía rato que no jugaba, y fue capitán y una de las figuras".