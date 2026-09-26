Central tiene equipo confirmado para la gran final: Almirón mantiene a Werner pero mete cuatro cambios

El DT canalla dejó otra vez a Ledesma en el banco. Vuelve Emanuel Coronel y juegan Federico Navarro, Giovanni Cantizano y Gaspar Duarte

Jorge Almirón dio a conocer los once de Central que saldrán desde el arranque frente a Estudiantes.

La hora llegó para Central es busca de un nuevo título y el entrenador Jorge Almirón finalmente dio a conocer quiénes serán los once que saldrán a jugar contra Estudiantes por la Supercopa Internacional en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Se sabía que iba a haber cambios por algunas bajas obligadas, pero las mayores dudas estaban planteadas hasta dónde el DT canalla iba a meter mano en el equipo. En total serán cuatro las variantes que realizará en relación a los once que vienen de ganarle a Argentinos Juniors en el Gigante por el torneo Clausura.

De movida, lo que ocurrió en el arco es algo que en cierta forma llamó la atención. Es que Almirón decidió darle continuidad a Axel Werner contra aquellos pronósticos que indicaban que su presencia ante Argentinos Juniors había sido para mantenerlo en ritmo. Jeremías Ledesma venía de una buena actuación contra Tigre.

Axel Werner viene de ser titular contra Argentinos Juniors y seguirá siendo el arquero de Central. Marcelo Bustamante / La Capital

En lo que tiene que ver con otras de las variantes, la cosa estaba más que clara. Porque frente a la baja obligada de Jaminton Campaz nadie dudaba de que el elegido para suplir la ausencia del colombiano iba a ser Giovanni Cantizano. El juvenil tendrá la chance no sólo de ir otra vez desde el arranque, sino de hacerlo por el carril izquierdo, el que mejor le sienta.

Mientras, la partida de Vicente Pizarro a la selección chilena no tenía otro nombre tan a mano como el de Federico Navarro. El volante central tendrá la segunda oportunidad en el semestre de ser titular. La anterior fue en la revancha frente a Corinthians por la Copa Libertadores.

También habrá lugar entre los once para Gaspar Duarte, quien tomará la posta del lesionado Alan Rodríguez.

Los once de Central

De esta forma, el Canalla saldrá a jugar ante Estudiantes en busca de un nuevo título con: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Gaspar Duarte, Franco Ibarra, Federico Navarro y Giovanni Cantizano; Ángel Di María y Enzo Copetti.