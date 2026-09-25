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La última prueba de Central antes de la gran final, en el calor sofocante de Santiago

El Canalla se entrenó en la tarde de este viernes pensando en el choque ante Estudiantes. Almirón ensayó los últimos retoques antes de definir los once

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de septiembre 2026 · 17:32hs
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El plantel de Central entrena en el predio de Santiago del Estero

Leo Vincenti

El plantel de Central entrena en el predio de Santiago del Estero, de Central Córdoba.

Central no sólo está en modo Supercopa Internacional, sino que los trabajos previos al partido contra Estudiantes los realiza en Santiago del Estero. Los últimos movimientos fueron en el predio de Central Córdoba. Un accionar idéntico al de hace tres años.

La práctica en suelo santiagueño ya estaba programada, pero el cuerpo técnico canalla decidió en la mañana de este viernes que los primeros minutos de la misma fueran abiertas para la prensa.

A las 17, el micro que trasladó al plantel desde el hotel Maria's de La Banda se estaciono en el predio de Ferroviario y lentamente los futbolistas fueron bajando para caminar directamente al campo de juego.

La utilería canalla, ya preparada

Allí la utilería ya tenía todo acomodado desde hacía un buen rato, por lo que solo hubo que poner manos a la obra.

Como era de esperar, lo que se pudo apreciar fueron los primeros movimientos, los de calentamiento precio. Después de eso, y ya sin prensa, Almirón comenzó con las pruebas en el equipo que pondrá en cancha este sábado en el Madre de Ciudades.

>>Leer más: Cómo le fue a Central en el Madre de Ciudades, donde el sábado jugará una nueva final

Las bajas de Almirón

El técnico canalla tiene bajas importantes, como las de Jaminton Campaz, Vicente Pizarro y Alan Rodríguez. Los nombres de Giovanni Cantizano y Federico Navarro asoman cómo una fija entre los once. Resta saber quién irá por Alan Rodríguez.

Puede ser el el turno de Gaspar Duarte, también de Elías Verón o incluso hasta de Facundo Mallo, en caso de que el técnico cambie el esquema y apueste por tres centrales en el fondo.

Esa posibilidad es una de las que manejo durante la semana y que tiene como única finalidad ganar en altura para contrarrestar el poderío que tiene Estudiantes en ese aspecto.

Ledesma o Werner

Y después está el tema de arquero. Jeremías Ledesma parecía número puesto para volver, pero es los últimos días creció la posibilidad sobre la continuidad de Axel Werner.

Como sea, Central tuvo sus últimos movimientos antes del partido contra el Pincha aquí en Santiago del Estero, en el mismo predio donde se entrenó en la previa de aquella final contra Platense por la Copa de la Liga 2023.

Después de este entrenamiento llegará el momento del descanso y la hora de la verdad por ese título que bueno a buscar a Santiago del Estero.

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