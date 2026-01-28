Jorge Almirón confirmó los once titulares de Central para la visita de riesgo ante Racing

Central tiene los once definidos para afrontar la segunda fecha del torneo Apertura cuando hoy desde las 19 se mida ante Racing, en el Cilindro de Avellaneda.
El DT auriazul Jorge Almirón definió el equipo que jugará esta tarde, desde las 19, ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.
Central tiene los once definidos para afrontar la segunda fecha del torneo Apertura cuando hoy desde las 19 se mida ante Racing, en el Cilindro de Avellaneda.
El encargado de impartir justicia es Fernando Echenique, quien está acompañado en el Var por Lucas Novelli. Los asistentes son Javier Mamani y Ramón Ortiz, Lucas Comesaña oficia de cuarto árbitro y Diego Verlotta está como Avar.
Los canallas sufrieron un durísimo golpe en la primera fecha ante Belgrano al perder en los últimos cinco minutos por 2 a 1, en el estreno en condición de local.
Leer más: Alerta "ley del ex": cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's
Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ovando y Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; y Alejo Veliz.
El estrés hídrico empieza a recortar rindes. En algunas localidades ya hay pérdidas de hasta 10% en maíz de primera. La soja de segunda en riesgo