Jockey se viste de lujo para dos torneos de alto nivel

Las canchas de tenis del Jockey Club Rosario se visten de gala para recibir dos competencias de alto nivel: un Men’s World Tennis de 25 mil dólares en premios y un Women Circuit de 15 mil, ambas parte del circuito oficial de ITF que se jugarán en simultáneo a partir de hoy. Cabe destacar que torneos femeninos de estas características no se desarrollan en la región hace más de 10 años, por lo que es un motivo más para disfrutarlo.

El sueño eterno de Nahuel Guzmán: "Me gustaría jugar junto a Messi en Newell's"

Ambrogi partirá como sembrado dos del cuadro. Según el sorteo su rival será Londero, lo que genera una gran expectativa en el público local, pero también una presión para el jugador por su presentación como máximo anfitrión en Rosario.

“La verdad que estoy muy contento, estaba esperando este torneo. Mientras me encontraba compitiendo en Europa vi el calendario con la confirmación de la fecha que se disputaba en Rosario y volví con muchas a casa”, dijo Ambrogi. Luego, en relación al manejo de la presión, el rosarino destacó que: “juego pocas veces de local a este nivel, además me siento enfocado y con mucha confianza”.

En la primera rueda del cuadro, se medirá contra el experimentado ex top 50 Londero, quien pretende retomar su máximo nivel de juego. “Sí, lo conozco, lo vi jugar un montón, va ser un partido muy duro. Es raro que un jugador como él esté en la bolsa del torneo, o sea que no aparezca como preclasificado, pero bueno, es un partido que toca jugar y yo me siento muy bien. Voy a ir con todo”, comentó Ambrogi.

En relación al cuadro en general y a su proyección en la competencia, el rosario consideró: “Este encuentro que me toca en primera ronda que es duro, por lo que voy a ir partido a partido. No pienso bien en los posibles enfrentamientos, creo que cada uno tiene que hacer sus cosas y enfocarse en el torneo”, destacó Ambrogi, quien viene de conquistar dos títulos en Antalya, Turquía.

En el cuadro de caballeros el sembrado número uno es el monegasco Lucas Catarina, 440 del ranking ATP quien se medirá ante el chileno Nicolá Villalon Valdés. En tanto que por el lado de las damas, la preclasificada uno es la peruana Romina Ccuno y en su primer encuentro tendrá enfrente a la argentina, Sol Larraya Guidi. Como número dos, sale su compatriota Guillermina Naya.

En tanto la jugadora de la Federación Santafesina de Tenis (FST), Luna Cinalli recibió una invitación de la organización y jugará contra la representante de Ecuador, Camila Romero.