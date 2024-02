Irlanda goleó a Francia por 38-17 y es candidato a repetir en el Seis Naciones

El complemento comenzó con acción y Calvin Nash, debutante en Irlanda, apoyó su primer try para en su seleccionado. Pese a la desventaja numérica, los dueños de casa no bajaron los brazos y descontaron por medio de una conquista de Paul Gabrillagues, en una jugada que terminó con la amonestación de Peter O'Mahony.

Los vigentes campeones del torneo se repusieron rápidamente y volvieron a sumar con un try de Dan Sheehan, para asegurar el punto bonus. El resto del encuentro fue bastante disputado, compartiéndose la posesión entre ambos equipos.

Sobre el final, Ronan Kelleher aprovechó toda su potencia y apoyó su conquista para Irlanda. Crowley, por su parte, se encargó de sumar con el pie y selló el resultado en 38-17 en favor de los visitantes.

SÍNTESIS:

Francia (17): 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Yoram Moefana, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt (c), 7 Charles Ollivon, 6 Francois Cros, 5 Paul Willemse, 4 Paul Gabrillagues, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille

Cambios: 53’ Reda Wardi por Cyril Baille, Julien Marchan por Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri por Uini Atonio, Posolo Tuilagi por Paul Gabrillagues, 64’ Louis Bielle-Biarrey por Jonathan Danty, Nolann Le Garrec por Maxime Lucu, Charles Ollivon por Francois Cros, Paul Boudehent por Cameron Woki, 71’ Cyril Baille por Reda Wardi.

Entrenador: Fabien Galthié

Irlanda (38): 15. Hugo Keenan (36); 14. Calvin Nash (1), 13. Robbie Henshaw (67), 12. Bundee Aki (52), 11. James Lowe (26); 10. Jack Crowley (9), 9. Jamison Gibson-Park (30); 8. Caelan Doris (36), 7. Josh van der Flier (57), 6. Peter O'Mahony (cap) (101); 5. Tadhg Beirne (46), 4. Joe McCarthy (5); 3. Tadhg Furlong (72), 2. Dan Sheehan (21) y 1. Andrew Porter (59).

Cambios: 64’ Cian Healy por Andrew Porter, Finlay Bealham por Tadhg Furlong, Ryan Baird por Peter O'Mahony, Jack Conan por Josh van der Flier, Ronan Kelleher por Dan Sheehan, 67’ James Ryan por Joe McCarthy, Conor Murray por Jamison Gibson-Park, 79’ Ciaran Frawley por Calvin Nash.

Entrenador: Andy Farrell

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 7’ penal convertido por Jack Crowley (Ir), 15’ try de Jamison Gibson-Park convertido por Crowley (Ir), 26’ penal convertido por Thomas Ramos (Fr), try de Tadhg Beirne convertido por Crowley (Ir), 39’ try de Damian Penaud convertido por Thomas Ramos (Fr).

Resultado parcial: Francia 10-17 Irlanda

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 45’ try de Calvin Nash convertido por Jack Crowley (Ir), 52' try de Paul Gabrillagues convertido Thomas Ramos (Fr), 61' try Dan Sheehan convertido por Jack Crowley (Ir), 77' try de Ronan Kelleher convertido por Jack Crowley (Ir).

Amonestados: 8’ amarilla a Paul Willemse (Fr), 30’ roja a Paul Willemse (Fr), 52’ Peter O'Mahony (Ir).

Cancha: Stade Velodrome de Marsella

Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra)

Asistentes: Matthew Carley (Inglaterra), Jordan Way (Australia)

TMO: Ben Whitehouse (Gales)