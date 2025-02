Irlanda, Francia y Escocia dieron el puntapié inicial al Seis Naciones de rugby 2025

Por último, Irlanda le ganó a Inglaterra por 27 a 22 en el duelo más aclamado del comienzo del Seis Naciones, y que por cierto fue muy parejo con desenlace incierto hasta el último instante.

Leer más: El triunfo de Los Pumas sobre Italia

Lo que viene en el Seis Naciones

En la próxima fecha se llevarán a cabo los siguientes partidos: Italia vs. Gales en el Olímpico de Roma, Escocia vs. Irlanda en el Murrayfield de Edimburgo e Inglaterra vs. Francia en el Twickenham Stadium.

La tercera jornada, en tanto, se desarrollará entre el 22 y el 23 de febrero; la cuarta entre el 8 y el 9 de marzo; y la última, en la que se definirá el campeón salvo que alguien se consagre con una jornada de anticipación, se jugará el sábado 15 de marzo.

El formato de juego del Seis Naciones 2025 es similar al de las últimas ediciones. Los seleccionados se enfrentan todos contra todos a una ronda y el que más puntos sume, será el campeón.

El máximo ganador del campeonato es Inglaterra con 34 estrellas, dos más que Gales. Francia tiene 26 coronas mientras que Irlanda suma 20 y Escocia 13. Italia es el único que nunca logró el primer puesto.